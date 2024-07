Kako automehaničari varaju: Koriste lukav trik

​Mehaničar Skoti Kilmer upozorio je da mehaničari mogu izvesti jednostavan trik u nekoliko sekundi zbog kojeg će vozilo izgledati oštećenije nego što stvarno jeste.

Taj trik uključuje odvajanje gumenih crijeva u blizini odjeljka motora koja se mogu odvojiti brzim pokretom ruke. Zbog toga, povećanje vazduha u motoru će dati utisak da vozilo ima ozbiljne probleme.

Vlasnici vozila će potom brzo primijetiti svjetla upozorenja na kontrolnoj tabli, piše "Express".

Skoti je ovaj problem istakao na svom YouTube kanalu gdje gotovo svakodnevno daje savjete učesnicima u saobraćaju.

"Danas ću vam pokazati uobičajnu prevaru koju mehaničari rade svojim korisnicima. Vidite li sva ova gumena crijeva? To su vakumske linije. Oni preuzimaju vakumski pritisak iz motora. To je zatvoreni sistem s vakumskim pritiskom koji usisava. Dakle, ako mehaničar izvadi jedno od malih crijeva, usisaće vazduh i loše će raditi, Može prouzrokovati da vam se upali lampica za provjeru motora jer će motor raditi loše, ima previše vazduha koji usisava i nema dovoljno goriva”, objasnio je Skoti.

Zatim je dodao:

"To može dovesti do toga da vaš motor loše radi u praznom hodu, možete imati problema s ubrzavanjem, posebno pri nižim brzinama. Što brže idete, to neće značiti previše i možete dobro voziti na auto-putu. Dakle, provjerite jesu li sva crijeva priključena, i kada je u praznom hodu, osluškujte zvuk usisavanja”, prenosi "N1".

