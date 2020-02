Kako da se riješite dotrajalog automobila

Ukoliko imate stari automobil koji više ne želite da vozite, vjerovatno se pitate šta biste mogli da uradite sa njim.

Postoji nekoliko načina da za njega dobijete novac i da vam on ostane u lijepom sjećanju.

Ako hoćete da se rešite starog automobila, na raspolaganju su vam najmanje tri načina za to, piše Did you know cars.

Prodajte ga

Prvo što treba da pokušate je da nađete privatno lice koje bi kupilo vaš automobil. Možda će vam trebati malo vremena da ga nađete, ali ćete na taj način dobiti najviše novca za vaše vozilo.

Očistite svoj automobil, obavite sitne popravke i fotografišite ga tako da izgleda što očuvanije, a onda dajte oglas na odgovarajućem sajtu i sigurno će vam se neko javiti.

Prodajte auto preprodavcu

Ako ne želite da nedjeljama ili mjesecima tražite kupca, uvek možete prodati automobil preprodavcu. Ovaj metod je naročito pogodan kada kupujete novi auto. Preprodavcu ponudite svoj automobil u zamjenu za nižu cijenu novog i tako ćete jeftinije proći prilikom kupovine.

Odvezite ga na otpad

Poslednja opcija koja vam ostaje ukoliko ne upale prve dve jeste da istražite na koji otpad biste mogli da odvezete svoj stari automobil i koliko novca biste mogli da uzmete za njega. Tamo su voljni da plate za stare automobile ukoliko oni imaju očuvane dijelove koji mogu da se iskoriste, što znači da se njegova cijena ne određuje na osnovu očuvanosti, nego prema vrijednosti njegovih dijelova koji se mogu iskoristiti.

(Telegraf.rs)