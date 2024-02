Kako da vas ne prevare kad kupujete polovan auto

Više od 30.000 automobila ima "vraćenu kilometražu", otkriveno je na tehničkim pregledima. Kako da provjerite da li prodavac pokušava da vas prevari?

Provjera kilometraže se na tehničkom pregledu može odraditi samo na jedan način.

"To se ne otkriva tako često. Kada i otkrivamo, automobil mora da bude i godinu dana ranije kod nas na pregledu, da bismo uporedili podatke i obavijestili vlasnika vozila", kaže za "Prvu TV" menadžer tehničkog pregleda, Vladimir Kolić.

Nastavio je:

"To je ozbiljan prekršaj. U pitanju je prevara, i ljudi koji to ustanove mogu da gone onoga koji je vraćao kilometražu", dodaje Kolić.

Pored tehničkog pregleda, ovakav tip prevare može da se otkrije prilikom uvoza, od strane Agencije za bezbjednost saobraćaja, a može da se otkrije i putem interneta, ako se vidi gdje je rađen servis i uporedi kilometraža.

Ostali problemi koji se otkrivaju tokom tehničkog pregleda uključuju "prekucavanje" broja motora ili šasije.

"Mi to moramo da pošaljemo na ekspertizu, kako bi se ustanovilo da li je auto 'kucan', odnosno da li je u pitanju falsifikat. To se rijetko dešava", istakao je Kolić, prenosi "b92".

