Kako izgleda ispolirani Cybertruck (VIDEO)

Na Twitteru X je objavljen snimak koji prikazuje Teslin Cybertruck čiji je "egzoskelet" ispoliran do tog nivoa da izgleda kao ogledalo

Navodno je ekipa od četiri osobe sedam dana ručnim alatom polirala oplate od nehrđajućeg čelika.

Machine Polished Cybertruck on the road LOOKS CRAZY. This is not a wrap. It took four guys one week to machine polish the entire Cybertruck to this chrome finish. Thanks to the owner himself for sending me these vids. pic.twitter.com/bhlWZmiJPO