Kako je izgledala Škoda Octavia Combi

Prvi prototip modela OCTAVIA COMBI, u atraktivnoj dvobojnoj varijanti, proizveden je u pogonu u Kvasiny u septembru 1959.

Vrata prtljažnika bila su vodoravno podijeljena u dva dijela.

Donji dio bio je povezan s dnom prtljažnika koji je imao kapacitet do 690 litara (mereno do plafona). Ali nepodijeljena zadnja sjedišta mogla su se sklopiti kako bi se stvorila površina dimenzija 1.495 x 1.355 mm, tako da su dva putnika mogla putovati sa do 1.050 litara prtljaga.

Uprkos tome, karavan je imao iznenađujuće kompaktne spoljašnje dimenzije 4.065 x 1.600 x 1.430 mm.

Vrlo praktična, a današnjom terminologijom Simply Clever karakteristika novog modela iz Kvasiny bio je posebna pregrada za rezervni točak, smještena ispod poda prtljažnika kojoj se pristupalo odvojenim poklopcem na šarkama iznad branika, prenosi B92.

Kada je Octavia Combi modernizovana 1969. godine, ova je karakteristika nestala i zamijenjena je vodoravno postavljenim pravougaonim lampama preuzetim iz nove Škoda 100/110.

To je značilo da se rezervnom točku moglo pristupiti tek nakon što se izvadi dio prtljaga, ali je i prolazak vlage u "džep" rezervnog točka smanjen.

Škoda Octavia bila je vrhunac uspešne razvojne linije s krutim, ali laganim okvirom šasije i nezavisnom suspenzijom na sve točkove.

A budući da je Octavia bila osmi u nizu modela sagrađenih na ovaj način, to se spominjalo u njenom imenu preuzetom od latinskog broja "octo", što znači osam, ili "oktava" - osmi.

To je dovelo do ženskog naziva Octavia. Ideološki obojena interpretacija vremena bila je da je to bila proslava osmog modela svih tipova od nacionalizacije fabrike automobila u Mladá Boleslav u oktobru 1945. godine, iako se alternativno objašnjenje odnosi na njen položaj u određenoj razvojnoj liniji započetoj 1934. godine modelom POPULAR.

Čovjek koji je u velikoj mjeri odgovoran za dizajn izuzetno uspješne linije automobila bio je inženjer Vladimír Matouš (1896-1963).

Penzionisan je simbolično 1959. godine, kada je na put krenula posljednja razvojna faza modela OCTAVIA. Nakon završetka Češkog tehničkog univerziteta u Pragu, Vladimír Matouš radio je na licenciranoj proizvodnji luksuznog automobila ŠKODA Hispano Suiza u pogonu u Pilsenu i imenovan je za glavnog dizajnera putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila u Mlada Boleslav 1928. godine.

Od 1936. bio je zamjenik direktora kompanije, a nakon kratkog posljeratnog prekida u službi Ministarstva industrije vratio se u Mlada Boleslav 1948. godine kao tehnički direktor.

Prije nego što se povukao u šezdesettrećoj godini, uveo je u proizvodnju, na primjer, ŠKODA 1200 i 1201 i Š 440, "Spartak-ovog međufaznog automobila" koji je kasnije obnovljen i transformiran u model OCTAVIA.