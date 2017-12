Kako je izgledalo obaranje rekorda iz kabine modela Koenigsegg Agera

Na ovom video snimku se vidi kako iz kabine izgleda vožnja pri brzini od 457,94 km/h na javnom putu.

Dana 4. novembra 2017. godine, Koenigsegg je ušao u anale autoindustrije. On je tad oborio ne jedan, nego čak pet rekorda za brzinu, i to na zatvorenom dijelu javnog puta kroz Nevadu. Za volanom ove zvijeri od 1.360 konjskih snaga nalazio se Niklas Lilja, a sa trona najbržeg automobila na svijetu je zbačen Bugatti Chiron. Sada nam je kompanija Koenigsegg omogućla da vidimo kako je to obaranje rekorda izgledalo iz kabine.

Funkcioneri su video opisali riječima „Niklas je bio spor na početku zbog toga što je cilj bio obaranje rekorda za najveću brzinu, a ne za najbolje ubrzanje. Iz razloga što nije htio da opterećuje agregat bez potrebe, ubrzanje je bilo postepeno i ravnomjerno, a bilo je i dovoljno slobodnog puta ispred, tako da nije bilo potrebe za tim".

Tek nakon što je postigao brzinu od 300 km/h, Nikals je dao gas „do daske“, kako bi izvukao sve što može iz V8 biturbo agregata zapremine pet litara. Nevjerovatno je za koliko malo vremena je Agera stigla d 300 do 400 km/h, a još nevjerovatnije je to što je automobil švedskog proizvođača ostao stabilan na javnom putu koji nije pogodan za velike brzine kao staza.

Prostom računicom se došlo do toga da je Agera, pri najvećoj brzini prelazila čak 127 metara u sekundi.

(Vrelegume.rs)