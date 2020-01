Kako prepoznati dotrajale kočnice?

Upali li vam se signalna lampica za kočnice na instrument tabli automobila to je znak da nešto nije u redu i ostane li uključena obavezno posjetite mehaničara.

Škripanje kočnica drugi je simptom. Pojavi li se ovo neugodno zvučno upozorenje nakon nekog vremena, vrijeme je da u mobilnom telefonu potražite broj mehaničara i priupitate ga za slobodan termin. Velika je vjerovatnoća da su izlizane kočione pločice.

Spužvasti osjećaj na pedali kočnice može nastati zbog izlizanih pločica, ali i neispravnog glavnog kočionog cilindra ili curenja ulja kočnica.

Kod kočenja vam automobil zanosi u jednu stranu to se može dogoditi zbog toga što jedna kočiona čeljust snažnije pritišće tokom kočenja. Postoji vjerovatnoća i da je oštećeno kočiono crijevo.

Javi li se neugodan miris u kojem ćete prepoznati metalnu aromu jedna je opcija da se radi o kvačilu, a druga da je on povezan s kočnicama. Izađite van iz vozila i probajte utvrditi radi li se kočnicama (dovoljno je sagnuti se kod svakog točka i upotrijebiti čulo mirisa). Ako su u pitanju kočnice, vjerojatno se jedna od njih zaglavila u tom slučaju nije pametno nastaviti dalje s vožnjom. Jedna od opcija je da ste zaboravili do kraja spustiti ručnu kočnicu pa to učinite naknadno i pričekajte malo da se kočnice ohlade.

Vibracije i sporije 'primanje' kočnica znak su dotrajalosti kočionih pločica. Dodatni uzrok vibracija može biti i deformacija diska. Dakle, u svim slučajevima zovite mehaničara i ne čekajte s tim pozivom.

(HAK)