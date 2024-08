Kako prilikom dolijevanja rashladne tekućine možete opasno pogriješiti?

Kako se motor s unutrašnjim sagorijevanjem ne bi pregrijao, potrebno ga je ohladiti – posebno ljeti i kada je pod velikim opterećenjima.

U rashladnom krugu, deset do petnaest litara tekućine teče od bloka cilindra do samog hladnjaka. Ako se sistem koji pokreće pumpa ne održava pravilno i ne puni, to može rezultirati skupim oštećenjima.

Kada trebate dopuniti rashladnu tekućinu? U modernim automobilima – rijetko. Ali manja curenja ili oštećenja mogu rezultirati gubitkom tekućine tokom vremena. Uzrok tome, navode iz ADAC-a, mogu biti, primjerice, ugrizi glodavaca na crijevima. Ako su crijeva zategnuta, a nivo tekućine i dalje pada, problem može biti vodena pumpa ili brtva glave cilindra.

Kada motor radi ili je zagrijan, ne biste smjeli otvarati čep ekspanzijske posude da biste provjerili ili dopunili tekućinu. Sistem je tada pod pritiskom i otvaranje čepa moglo bi vas ozbiljno povrijediti ili bi vas vruća rashladna tekućina mogla opeći. Također, ako ulijete hladnu rashladnu tekućinu u vrući motor, mogu nastati pukotine u rashladnom sistemu.

Ako je motor još vruć, posudu s rashladnom tekućinom trebate vizualno pregledati izvana. Na spremniku su nacrtane oznake min. i max. Kad je motor hladan, razina tekućine bi trebala biti između jedne i druge. Ako je razina preniska, provjerite curi li rashladni sistem. Ako dolijete tekućinu i nakon kratkog vremena nivo ponovno padne ili ako otkrijete mrlje od vlage ispod automobila, trebate što prije otići u servis. Tokom vizualne provjere obratite pozornost i na stanje tekućine: ako je rashladna voda promijenila boju ili ako u njoj plutaju čestice, to ukazuje na koroziju. Film ulja znači da je brtva glave motora neispravna.

Kako dopuniti rashladnu tekućinu? Kada je motor hladan, otvorite čep spremnika tekućine i dolijte tekućinu dok razina ne bude između oznaka min i max.

Na tržištu postoje koncentrati koje možete sami miješati, ali i gotove mješavine u kojima je već dovoljan udio vode. Svaki proizvođač vozila u uputama za upotrebu navodi tačan omjer. To je jedini način da se osigura optimalna zaštita od smrzavanja zimi i korozije. Različite boje rashladne tekućine koriste se za brzu orijentaciju i kako bi se osiguralo da se rashladne tekućine različitih specifikacija slučajno ne pomiješaju. Pri odabiru pravog proizvoda, međutim, nije presudna boja, već identifikatori tipa G11, G12+ ili G13. Da biste to učinili, pročitajte priručnik za automobil ili pogledajte ekspanzijski spremnik: identifikator je utisnut ili otisnut na plastici. Ako niste sigurni koja rashladna tekućina se koristi, bolje je posjetiti specijaliziranu radionicu.

Izbjegavajte korištenje vode jer su moguće naslage kamenca. Ako je baš potrebno, koristite destiliranu vodu. Rok trajanja rashladnih tekućina nije neograničen. Obratite pozornost na preporuke proizvođača vašeg vozila. Kod nekih automobila preporuča se mijenjati rashladnu tekućinu svakih 50.000 kilometara, kod drugih je to i do 200.000 kilometara – neki promjenu uopšte ne preporučuju, prenosi Raport.

