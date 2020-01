Kako se peru najskuplji automobili na svijetu

Odavno su prošla vremena kad smo se družili pred zgradom, svako sa svojom kantom, sapunom i spužvom te automobilima koji su najčešće dolazili iz iste fabrike.

U međuvremenu smo "odrasli", a moda je postala odvesti auto u praonu. Mnogima ni to nije dosta pa svom limenom ljubimcu posvećuju više pažnje nego samome sebi. A tu su im od pomoći car detailing stručnjaci koji će očistiti svaki milimetar automobila. I taj nimalo jednostavan posao dobro naplatiti.

A ako ste se pitali što mogu napraviti svi oni vlasnici bezobrazno skupih automobila, odgovor možete naći u nastavku. Jedan od najboljih primjera je Lamborghini Veneno proizveden u svega 9 primjeraka. Jedan od njih ima sreću da ima vlasnika koji auto doista i vozi, a redovno ga pazi i mazi. Kad za to nema vremena, uskaču stručnjaci iz Topaz Detailinga koji će se autu posvetiti s posebnom pažnjom.

A ona je na nivou iznad one koju očekujete u spa centru. Četkama od konjske dlake se točkovi čiste pažljivije no šta to čini pediker s noktima vlasnika. Pritom se površine ne peru ni s čim agresivnijim od razrijeđenog limunovog soka, pjene i krpice od ovčje vune. Postroj se čisti vrućom parom, a nakon nekoliko ispiranja cjelokupan eksterijer se prevlači zaštitnim filmom. I prije primopredaje ide dvostruka provjera kvalitete odrađenog posla.

Naravno, pitate se koliko to sve stoji. Cijene se kreću od stotinjak GBP za neko osnovno čišćenje, a ako se radi na potpunoj rekonstrukciji površine s laganim pjeskarenjem, cijena može ići i do 10.000 funti. Kad se radi o automobilu od nekoliko miliona evra, takav zahvat ne zvuči strašno, bar za njegovog vlasnika.

U slučaju pranja koje možete vidjeti u nastavku kontaktirali smo samu kompaniju i saznali kako bi vas ovakva usluga stajala oko 2.250 funti, a cijeli postupak traje i do pet dana.

(index.hr)