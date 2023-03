Kako se ponašati ako vas zaustavi policija?

Ukoliko ste vozač, onda ste se vjerovatno našli ili će te se naći u situaciji kada će vas policija zaustaviti. Mnogi ljudi vrlo stresno doživljavaju tu situaciju premda nema opravdanog razloga za to. Probajte ne paničiti jer najgore što vam se može dogoditi je novčana kazna, naravno ovo ukoliko se radi o malim saobraćajnim prekršajima.

1. Odmah zaustavite automobil sa strane

Uključite sva četiri žmigavca, skinite sunčane naočale, stišajte radio i ugasite motor. Spustite prozorsko staklo. Držite ruke tako da ih policajac može vidjeti, na volanu. Preporučeno je da i ruke vašeg suvozača takođe budu na vidljivom mjestu.

2. Službenoj osobi obraćajte se s “gospodine policajče”

Ako iskažete poštovanje i pristojnost, mnogo ćete se brže i lakše izvući iz situacije.

3. Uvijek govorite istinu o vašem dosjeu

Policajac već zna (ili će uskoro saznati) odgovore na postavljena pitanja vezana za prijašnja kažnjavanja, tako da nema smisla lagati. Nemojte tvrditi da nemate kaznenih bodova ako to nije istina.

4. Nemojte se prepirati s policajcem ili ga izazivati

Ne samo da će te ispasti smiješni i/ili arogantni nego vaše primjedbe mogu biti zabilježene na primjeru kazne koji ostaje kod policajca što se može iskoristiti da se podsjeti na vaše riječi ako stvar dođe do suda. Nemojte dati policajcu razlog da se vama ili vašim slučajem pozabavi iz ličnih razloga, jer će ga to podstaći da dođe svjedočiti ako vi odlučite pisati žalbu i ići na sud. (Mnogi optuženi dobijaju parnice, jer se na sudu ne pojavi policajac koji bi svjedočio protiv njih ) Probajte razumjeti da je to njegov posao i nikako nemojte shvatiti kažnjavanje lično.

5. Nemojte tvrditi da ste nevini ukoliko to nije istina

Policajac je vidio da ste napravili prekršaj pa će te ga negiranjem krivice ili neuvjerljivim izgovorima samo još više razljutiti, objašnjava "Geek".

6. Pokušajte s razumnim izgovorima

Na kraju krajeva svi smo ljudi i svi griješimo. Policajac je svjestan da se male saobraćajne greške svima nama događaju i velika je vjerovatnoća da će vam ju tolerisati i oprostiti ako ćete biti simpatični i korektni prema njemu.