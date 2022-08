Kako se vlasti Los Anđelesa bore protiv uličnog trkanja

Sigurno se sjećate one scene u prvom dijelu serijala "The Fast & the Furious", kada ulični trkački zatvore ulice u određenom dijelu grada, a zatim luduju sa svojim ljubimcima na četiri točka dok ih policija ne potjera. Spomenuta scena je inspirisana stvarnim događanjima kroz američku saveznu državu Kaliforniju, a policijske snage se nisu previše miješale, pošto je stopa kriminala na ovoj lokaciji (pre)velika i neka ulična trka nikako nije bila prioritet.

Ali vremenom su ulične trke okupljanja postala problematična iz razloga što su donosila i veća krivična djela.

Primjera radi, nedavno je u južnoj dijelu grada Los Anđelesa došlo do sukoba između dvije grupe, nakon čega je jedan tinejdžer upucan i kasnije je preminuo, dok je narednog vikenda opljačkana lokalna benzinska pumpa.

Vlasti policijskog odjeljenja Los Anđelesa LAPD (Los Angeles Police Department) su sada donijeli novo pravilo koje se nikako neće dopasti javnosti. Naime, svako ko bude uhvaćen na ovakvom skupu će izgubiti svoj automobil najkraće na period od trideset dana, bez obzira da li je aktivni učesnik ili samo posjetilac.

Detektiv Rajan Moreno je izjavio za medije da ovakvim potezima mora da dođe kraj skupovima ovog tipa, jer je nazamislivo da grupa ljudi kompletno preuzme naselje i čini protivzakonite stvari, a da pritom dovodi građane Los Anđelesa u životnu opasnost.

Prema njegovim riječima, LAPD trenutno zaplijeni između pet do deset automobila tokom vikenda, ali da će taj broj naglo skočiti u budućem periodu. U obližnjem gradu San Hoze čak postoji i zakon koji dozvoljava policijskim snagama da uhapse svakoga ko se nalazi na distanci do šezdeset metara od takvog okupljanja, ali Los Anđeles još uvijek nije spreman da bude toliko drastičan. Vlasti oba grada su ranije ugradile takozvane "botts dots" (ispupčenja u žutoj boji) umjesto traka na putevima baš da bi spriječili ulično trkanje.

Nova odluka je za sada donijela različita mišljenja. Jedni kažu da policija ne smije prepustiti ulice huliganima, ali postoje i oni koji smatraju da Los Anđeles ima mnogo veće probleme od uličnog trkanja tokom noćnih sati kada je saobraćaj uglavnom nepostojeći.

Protekle godine najveći grad u saveznoj državi Kaliforniji je imao 397 ubistava, što je ujedno rekord tokom posljednjih petnaest godina, i što je dvostruko više nego zabilježeno u 2020. godini. Rezultate ćemo vjerovatno vidjeti narednih dana kada će vlasti ponovo analizirati da li će ih ostaviti na snazi ili će morati da uvedu još drastičnije mjere.

(AutoRepublika)