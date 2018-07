Kako spriječiti nesnosnu vrućinu u automobilu

Bolje spriječiti nego liječiti, stara je poslovica, a njom se valja voditi i kada u planu imate odlazak na plažu, a auto morate ostaviti parkiran na suncu.

Evo nekoliko savjeta kako ćete spriječiti da vaš automobil nakon nekoliko sati ne postane "mikrovalna".

Prije svega parking za automobil potražite na mjestima koja su zaklonjena od sunca, gdje je velika koncentracija gustih stabala kroz koje se teško probijaju sunčeve zrake. Pritom valja zaštiti vozilo od smole, a ako ipak ne možete naći takvu vrstu skloništa onda evo nekoliko jednostavnih rješenja.

Sve prozore prekrijte srebrenim sjenilom

Srebrena boja nije podobna za sunce, odnosno najmanje od svih privlači sunčeve zrake pa bi, nakon nekoga vremena provedena na suncu, u vašem automobilu trebalo biti puno ugodnije nego da sjenila nije bilo.

Ostavite otvorene sve prozore

Kako biste bili sigurni od krađe, sve prozore ostavite otvorene samo toliko da kroz njih može strujati vazduh. Tako ćete osigurati protok vazduha kroz vozilo. Strujanje vazduha stvara osjećaj hladnijeg prostora pa kada nakon nekoga vremena otvorite vrata automobila neće vas dočekati temperatura "plus hiljadu".

Prekrijte vozilo prekrivačem

Stavljanje srebrne folije na automobil uvelike će pridonijeti "hladnijoj" unutrašnjosti. A osim što će spriječiti direktan prodor sunca kroz stakla, neće dozvoliti zagrijavanje cijele karoserije automobila.

Suncobran za auto

Revolucionrna tehnologija nedavno je predstavljena tržištu, a stavlja se na krov automobila, pri čemu se duž cijeloga vozila protegne suncobran koji stvara hlad za automobil ma gdje se nalazio.

No ako ste bili primorani ostaviti vozilo na suncu, a prozore ni pod kojim slučajem niste smjeli ostaviti otvorenima, postoji način da ga brzo i jednostavno rashladite. Bitno je da uzavreli zrak izbacite što prije iz auta, a to ćete učiniti otvorivši suvozačev prozor, a vozačevim ćete vratima rapidno gurati naprijed-nazad. To će omogućiti stvaranje prostora niskog vazduha i brži izlazak ustajalog vazduha.

(autostart.24sata.hr)