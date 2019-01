Kako zamijeniti antifriz u automobilu

Normalno je da se antifriz pomalo troši u vašem rashladnom sistemu i zbog toga vjerovatno nekoliko puta u toku godine sipate malo novog antifriza kako biste popunili rezervoar za rashladnu tečnost.

Međutim, ako ste čitavu rashladnu tečnost mijenjali prije nekoliko godina, onda je vrijeme da to uradite ponovo. Procedura mijenjanja antifriza je jednostavna i automehaničari vam neće uzeti mnogo novca za to, ali ako ne želite da idete kod majstora, to vrlo lako uraditi sami.

Dakle, prva stvar jeste da automobil mora da bude hladan pre pražnjejna. Sljedeća stvar koju morate uraditi jeste da legnete ispod automobila i da na donjem dijelu hladnjaka potražite plastični čep (obično je u plavoj ili crvenoj boji). Čep se nalazi ili sa leve ili sa desne strane hladnjaka i služi kao otpusni ventil koji vam omogućava da izbacite svu rashladnu tečnost iz vozila.

Uzmite posudu za skupljanje tečnosti, odvrnite čep na hladnjaku i sva voda iz vašeg vozila će izaći. Sve što dalje treba da uradite jeste da sipate novu rashladnu tečnost u vaš automobil. Međuitm mi vam savetujemo da u prodavnicama auto dijelova kupite posebno sredstvo za čišćenje hladnjaka.

Poslije dugogodišnjeg stajanja, antifriz može ostaviti grumuljice u vašem rashladnom sistemu i tako napraviti začepljenja što dovodi do lošeg hlađenja, ali i curenja antifriza. Kada sipate ovu tečnost, upalite automobil, vozite ga 10 minuta, a zatim ponovite postupak ceđenja tečnosti iz auta.

Ako primjetite da tečnost nije providna već da ponovo ima boju antifriza, to znači da ste izbacili sve nečistoće iz hladnjaka.

Na kraju vam ostaje da uzmete antifriz i da ga pomiješate sa destilovanom vodom u odgovarajućoj mjeri koja je izražena na kutiji (najčešće je odnos 50:50) i da sipate svu rashladnu tečnost u vaš automobil. Kada sipate do maksimuma, upalite automobil i nivo tečnosti će se ponovo spustiti, pa onda dodajte još malo antifriza.

Na kraju, automobil provozajte i upalite grijanje na najjače. Kada se temperatura automobila podigne, vaše grijanje mora raditi. Ako grijanje ne radi, onda to znači da se nalazi vazduh u vašem rashladnom sistemu i onda ćete morati da posjetite majstora koji će ga ozračiti, piše muški magazin.

Pogledajte video klip kako biste bolje shvatili kako se mijenja antifriz u vašem vozilu: