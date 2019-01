Šta je to lamela na automobilu, čemu služi, kako funkcioniše, kako prepoznati kvar i naravno kako zamijeniti lamelu.

U ovom članku ćemo se potruditi da vam bliže objasnimo.

Lamela je jedan od glavnih dijelova spojnice ili kako je većina zove kvačila. Kvačilo to jest spojnica je sastavni dio transmisije, i služi kako bi se obrtni moment sa motora prenio na pogonske točkove.

Pored toga spojnica ima zadatak da taj prenos obrtnog momenta prekine po potrebi. Lamela je jedan od glavnih dijelova spojnice, to je jedna okrugla ploča, koja kada se pusti kvačilo u vozilu, to jest kada vozač skloni nogu sa papučice kvačila, ona se spaja sa zamajcem koji je povezan sa motorom i koji se okreće kada je auto upaljen. Prilikom spajanja lamele sa zamajcem dolazi do trenja te dvije okrugle ploče naležu jedna na drugu, i obrtni moment se dalje preko transmisije prenosi do točkova i auto tada kreće. Kada vozač stisne papučicu kvačila, lamela se odvaja od zamajca i dobijamo to da motor radi i dalje, ali vozilo stoji u mjestu, lamela ima zadatak da po potrebi prekine prenos transmisije, ovo se radi prilikom polaska, prilikom šaltovanja ili prilikom zaustavljanja vozila.

Pošto smo rekli da između ove dvije ploče dolazi do trenja, logično je da se lamela vremenom troši i haba, kao i sve ostalo. Habanje i trošenje lamele u mnogome zavisi od načina vožnje samog vozača, ali i kod najboljih vozača lamela će se na kraju istrošiti samo je pitanje vremena.

Vjerovatno se pitate kako da prepoznate kada je došlo vrijeme da se lamela promijeni, na osnovu svega gore napisanog, vgerovatno možete i sami zaključiti, ali ipak ćemo objasniti.

Kada se lamela istroši ili pojede kako mnogi kažu, prilikom vožnje pri većim obrtajima, najčešće prilikom ubrzavanja ili prilikom vožnje uzbrdo, primjetićete da kako dodajete gas, rad motora se pojačava, broj obrtaja se povećava ali auto ne ubrzava onako kako bi trebalo. Uzrok tome je što je lamela istrošena i što počinje da proklizava i ne prenosi obrtni moment sa motora dalje na transmisiju a ona dalje do točkova.

Kada se ovakav simptom javi na vozilu, trebalo bi da posjetite vašeg majstora, kako bi ustanovio da li je lamela u pitanju, i da li je moguće zamijeniti samo lamelu ili je potrebno mijenjati čitav set kvačila (lamela, korpa, ležaj itd).

Nakon toga potrebno je da kupite lamelu, novu ili polovnu, i otiću kod svog majstora ili u ovlašćeni servis kako bi vam zamijenio lamelu.

Ukoliko razmišljate da sami mijenjate lamelu, znajte da ovo nije baš jednostavno i da postupak nije isti za sve tipove vozila, kod nekih vozila je potrebno skidati menjač kako bi se lamela zamijenila, kod nekih nije, ali u svakom slučaju naš savjet je da to uradite kod mehaničara ili u nekom ovlašćenom servisu za vaše vozilo.

(kakopedija.com)