Kamiondžija vozio "od oka" pa napravio "kabriolete"

Vozač kamiona, u škotskom Pertu, prevozio je sedam luksuznih SUV-ova te je u kobnom trenutku imao blizak susret sa željezničkim nadvožnjakom.

Ne samo da nije obratio pažnju na znakove koji pokazuju visinu ispod nadvožnjaka, nego je i "od oka" mogao procijeniti kako tu neće moći proći. Očigledno mu je pažnja bila usmjerena negdje drugdje, izvan kamiona.

Tako su Ranger Roveri i Jaguar F-Pace, smješteni na gornjoj platformi kamiona, ostali bez krova i nastala je poprilična šteta. Niko nije povrijeđen, osim vjerovatno ega vozača kamiona.

.@RAIL I suspect the car transporter driver may get a letter from his bosses about today's bridge strike in Marshall Place in Perth. pic.twitter.com/NjA1gICKE7