Karlo Abart dobio ulicu u svom Torinu

U Torinu je službeno otkriveno ime ulice "Via Carlo Abarth" u čast 70 godina postojanja marke Abarth i snažne veze koju njen osnivač ima sa ovim gradom još od 1949. godine.

Na ceremoniji proglašenja bili su prisutni predstavnici lokalnih vlasti kao i kompanija Fiat i Abarth, koji su zajedno otkrili tablu sa nazivom ulice između ulica Corso Orbassano i Via Plava.

"Ove godine Abarth slavi svoj 70. rođendan. Imenovanje ulice u Torinu po osnivaču te marke, Karlu Abartu, je najbolji način da se okonča ova godina, prepuna jubileja", kazao je Luka Napolitano, direktor marki Fiat i Abarth za EMEA regiju.

Karlo Abart (1908 – 1979.) rođen je u Austriji, ali je odabrao da živi u Italiji, i to baš u Torinu gdje je 1949. godine započeo svoju karijeru u kompaniji Cisitalia. Kasnije je otvorio i prvu filijalu firme Abarth & C, u partnerstvu sa pilotom Gvidom Skaljarinijem, na adresi Via Trecate.

Od tog trenutka Abarth ulazi u istoriju i niže uspjehe u sportskom i industrijskom sektoru, sa svojim revolucionarnim kompletima za "tjuning" vozila i legendarnim dostignućima i pobjedama na trkačkim stazama.

Tih godina je uspostavljeno i neraskidivo partnerstvo sa Fiatom. U stvari, prvi automobil marke Abarth bio je 204 A, prethodnik modela Fiat 1100, koji je ušao u istoriju kada je 10. aprila 1950. godine Tacio Nuvolari u njemu ostvario pobjedu na svojoj posljednjoj trci u karijeri.

Takođe u Torinu, 4. jula 1957. na tržište je prvi put plasiran model Fiat 500. Karlo Abart se u njega zaljubio i bio je siguran da, uz malo dorade, taj automobil posjeduje potreban potencijal da postane moćno vozilo.

Tako je nastao prvi Fiat Abarth 595s koji je ubrzo počeo da niže pobjede na trkačkim stazama. Istovremeno je pokrenuta i poznata linija "kompleta za tjuning marke Abarth" za razvoj Fiata 500.

Najbolje godine za Abarth bile su 1960-te. Kako bi zadovoljio sve veću potražnju, Karlo Abart je odlučio da preseli proizvodnju u novu fabriku na adresu Corso Marche, opet u Torinu.