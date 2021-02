"Katalizator mafija“ aktivnija zbog porasta cijena plemenitih metala

Nije iznenađujuća informacija da gotovo svaki automobil na putevima danas ima katalizator. Zadatak ove komponente je da redukuje negativan uticaj izduvnih gasova na životnu okolinu.

Stvar je u tome što ovi uređaji koristi izuzetno vrijedne metale poput paladijuma, rodijuma i platine. Samim tim, s obzirom na visoku potražnju, njihova cijena još više ide u nebesa, prenosi vrelegume.rs.

The New York Times je izvjestio, primjera radi, da je paladijum prije pet godina vrijedio 500 dolara za uncu (28,35 grama), da bi trenutno njegova vrednost "levitirala" između 2.500 i 3.000 dolara. Zato ne treba da čudi što su lopovi u posljednje vreme postali mnogo zainteresovaniji da svoje "ljepljive prste" stave na automobilske katalizatore. Šta reći kada je rodijum trenutno dostigao cijenu od preko 20.000 dolara za uncu.

Samim tim, ne treba da čudi formiranje "katalizator mafije". Nakon gubitka plemenitih metala, neki vozači primenjuju očajničke mjere, ne bi li otežali posao kradljivcima.

Solucije idu od ispuštanja vazduha u gumama da bi se maksimalno smanjio prostor između poda automobila i tla, do zavarivanja metalnog štita ispod katalizatora. Problem je do te mjere uznapredovao da primjera radi, u Kaliforniji sada zahtijevaju od vlasnika servisa i sličnih djelatnosti da fotografišu ili snimaju sve one koji prodaju katalizatore, uz praćenje identifikacionih dokumenata s fotografijama kao i drugih različitih zapisa.

Jedno od vozila koje je najteže pogođeno ovim problemom je Toyota Prius. Budući da je hibrid, motor s unutrašnjim sagorijevanjem se ne koristi konstantno, što za posljedicu ima veću koncentraciju plemenitih metala u katalizatoru.

Malo je poznata činjenica da je ova skupa komponenta izduvnog sistema neophodna u vozilima još od 1975. (u SAD). Međutim, kada potrebnog metala ponestane, rješenje se lako nameće, a to su – električna vozila.