Kina ima autoput samo za bicikle

Poznato je da Peking nije brdovit, pa je zato bicikl omiljeno prevozno sredstvo. Pekinžani su sada dobili prvi put za bicikle, kako bi se biciklistima olakšalo putovanje, smanjila gradska gužva i promovisao ekološki saobraćaj.

U oblasti Huilunguan na sjeveru Pekinga živi skoro 12.000 ljudi koji svakog dana usred saobraćajnog špica putuju na posao u Šangdi, rastuću tehnološku i industrijsku zonu.

Putovanje im je sad ubrzano prvim putem napravljenim samo za bicikliste. Put je dugačak 6,5 kilometara, a širok šest metara. Svakog sata može da primi 1.000 do 1.200 biciklista.

"Ovaj dio puta prolazi kroz dvije stanice podzemne željeznice i takođe siječe autoput Peking-Tibet. Da smo ga izgradili na zemlji, bilo bi mnogo prelaza, koji osiguravaju bezbjedan saobraćaj", objasnio je Hu Jongli, zamjenik direktora projektnog centra Pekinške gradske komisije za saobraćaj.

Bicikli mogu da se kreću maksimalnom brzinom od 20 kilometara na sat i to bez zaustavljanja, budući da nema semafora niti drugih prepreka. Postoji osam ulaza i izlaza sa puta. Onima koji putuju do posla između dva distrikta do sada je u prosjeku bilo potrebno 40 minuta metroom. Biciklistički put ubrzaće putovanje na dvadesetak minuta, prenosi RTS.