"Kineski zmajevi" stižu u Ženevu

Da su kineske auto-kompanije u velikom zamahu i pohodu na evropsko tržište, potvrđuje i vijest da je prilično nepoznat proizvođač AIWAYS najavio premijeru čak dva potpuno nova modela - električnog SUV-a i supersportskog automobila, na predstojećem Salonu automobila u Ženevi.

Prvi model, električni SUV, poneće oznaku U5, a trebao bi da bude "jeftina" alternativa premijum modelima kao što su Mercedes EQC i Audi e-tron. Prema najavama, snaga pogonske jedinica biće 190 "konja" i 315 Nm, dok će autonomija iznositi čak 460 kilometara.

Drugi model koji će se predstaviti publici u Ženevi jeste supersportski Nathalie, razvijen u saradnji sa Rolandom Gumpertom, a koji za pogon koristi metanol i električnu energiju. Zapravo, metanol se koristi za proizvodnju električne energije, kojom se pokreću četiri elektromotora preko dvostepene transmisije.

Prema do sada dostupnim podacima, Nathalie bi trebalo da oslobađa čak 800 konjskih snaga, do 100 km/h da ubrzava za svega 2,5 sekndi uz maksimalnu brzinu od preko 300 km/h! A sve to, uz nevjerovatnu autonomiju od čak 1200 kilometara.

Nathalie će biti proizveden u svega 500 primeraka, a prve isporuke ovog, verovatno izuzetno skupog, superautomobila trebale bi da krenu ove godine.