Ko zapravo prodaje najviše auta?

​Evropsko tržište je prepuno raznih marki automobila, masovno dolaze Kinezi, a i Tesla je postala velik igrač što nas je natjeralo da se zapitamo kako trenutno stoje odnosi snaga na tržištu. Zbog toga smo provjerili svježe prodajne statistike za Evropsku Uniju, EFTA-u i Veliku Britaniju za april da bismo otkrili "ko je gore,a ko dole".

U Evropi u aprilu registrovano je 1.080.913 automobila. Velik dio njih dolazi iz Volkswagen grupacije (Volkswagen. Škoda, Audi, Cupra i drugi) koja je apsolutni prodajni lider u Evropi s udjelom od 27.8 odsto i 300.598 prodanih automobila. Na drugom mjestu, ali po udjelu daleko iz VW-a je megakonsern Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep i drugi) s 15.4 odsto udjela. Na trećem mjestu je Renault grupa (Renault, Dacia i drugi) s 10.1 odsto udjela.

Vrlo jaki igrači u Evropi su još Hyundai grupa (Hyundai, Kia i drugi) s 8.5 odsto udjela, Toyota grupa (Toyota, Lexus) s 7.8 odsto udjela, BMW Grupa (BMW, Mini i drugi) s 6.9 odsto udjela i Mercedes s 5 odsto udjela. Svi ostali proizvođači su osjetno slabiji i bilježe udjele manje od 4 odsto. Tako primjera radi Ford drži samo 3.3 odsto tržišta, Volvo 3.1 odsto, a Nissan dva odsto. Na samom začelju donekle značajnih proizvođača je Mitsubishi s 0.3 odsto udjela, odnosno samo 3771 prodanim autom u aprilu.

Vrlo zanimljivo je pogledati pozicije kineskih proizvođača i Tesle. Iako je Tesla u medijima često tema broj jedan i neprikosnoveni lider u segmentu električnih automobila, njihov trenutni udio je vrlo malen, odnosno samo 1.3 odsto. Takođe, svi pričaju o navali Kineza no samo se jedan njihov proizvođač do sada uspio ozbiljnije nametnuti te ući na ovu lisatu. To je SAIC Motor koji 1.6 odsto udjela može zahvaliti prvenstveno uspjehu MG-a, navodi "Jutarnji".

Tržišni udio automobilskih grupacija na evropskom tržištu u aprilu (postotak i broj prodanih auta):

1. Volkswagen grupa / 27.8% / 300.598

2. Stellantis / 15.4% / 166 534

3. Grupa Renault / 10.1% / 109.391

4. Hyundai grupa / 8.5% / 91.361

5. Toyota Grupa / 7.8% / 84,329

6. BMW Grupa / 6.9% / 74,551

7. Mercedes / 5% / 54.160

8. Ford / 3.3% / 36 066

9. Volvo / 3.1% / 33.767

10. Nissan / 2% / 21.692

11. Suzuki / 1.6% / 17.318

12. SAIC Motor / 1.6% / 17.091

13. Tesla / 1.3% / 13.951

14. Mazda / 1.3% / 13.742

15. Jaguar Land Rover grupa / 1.1% / 12.286

16. Honda / 0.5% / 5,887

17. Mitsubishi / 0.3% / 3.771

