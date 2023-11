Koje pjesme najviše ometaju vozače u saobraćaju?

​Mnogo toga se promijenilo u načinu korištenja automobila, ali jedna stvar je ostala načelno ista - slušanje muzike u vožnji. U nastavku pročitajte koje pjesme najviše ometaju vozača dok upravlja vozilom.

Utisak je da većina i dalje slušao omiljenu radiostanicu, ali sve češće je i korištenje dodatnih sadržaja, bilo preko USB stika ili aplikacije poput Spotifya. Slušate li isključivo muziku, najnovija studija "Compare the Market" nudi listu pjesama koje najviše i najmanje ometaju vozača tokom vožnje.

Oni su analizirali pjesme s "liste za vožnju" aplikacije Spotify, a ocjenjivali su ih prema četiri bitna činioca. To su tempo (BPM), energičnost, ritmičnost i glasnoća. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Na prvom mjestu, s indeksom distrakcije od čak 78.76 odsto, nalazi se pjesma "Dragostea Din Tei" grupe O-Zone. Navodno stvara veliku zavisnost, a zauzela je 4. mjesto po energičnosti.

Odmah iza je pjesma koju potpisuju Jay-Z i Alicija Keys, "Empire State of Mind", s indeksom ometanja od 78.37 odsto. Možda nije najplesnija, ali se najčešće sluša uz izraženu glasnoću. Na trećem mjestu su Black Eyed Peas i pjesma "Pump it", koja ima indeks distrakcije od 77.80 odsto, najviše zbog glasnoće.

Dalje slijedi Michael Jackson, ali s pomalo iznenađujućom pjesmom "Wanna Be Startin’ Somethin" (77.11 procenata). Recimo kako su na listi i još neke pjesme kultnog umjetnika. Top 5 pjesama zaključuje Meghan Trainor s "All About the bass". Razumljivo.

Pjesma s najmanjim indeksom distrakcije je "Circle of life" iz animiranog filma Kralj lavova, a iznosi tek 18.91 odsto. Vozače ne ometa ni pjesma "Wonderful Tonight" u izvedbi Erica Claptona, s indeksom od 21.20 odsto, kao ni "Brothers in Arms" Dire Straitsa (22.77 odsto).

Među pet najsmirenijih ulaze i "We are the world" te "To Love Somebody", koje potpisuju Bee Gees, prenosi "N1".

