Koji je prvi auto s automatskim mjenjačem?

Danas je 99,8 odsto američkih, ali samo 9,8 odsto evropskih i 6,9 odsto japanskih novih automobila s automatskim mjenjačem.

Dobro je znati da je prvi automobil s automatskim mjenjačem bio Oldsmobile Custom 8 Cruiser, predstavljen 1939.

Počeo se proizvoditi 1940. te je Imao automatski mjenjač GM Hydra-Matic, s automatskim kvačilom i tri hidraulički upravljana seta planetarnih prenosnika, zadužena za dva stepena naprijed i jedan nazad.

Prvi automatski mjenjač s hidrodinamičkim pretvaračem momenta (kakvi su danas svi klasični automatski mjenjači), bio je Buickov Dynaflow iz 1948. Budući da hidrodinamički pretvarač može udvostručiti moment (smanjujući istovremeno broj okretaja na pola) takav je mjenjač u početku imao samo dva stepeni naprijed.

To je pojednostavilo konstrukciju i povećalo pouzdanost. Potom od sredine 50-ih do početka 80-ih bio je standard s tri stepena, a potom se počelo povećavati na četiri, pet, šest, sedam, osam... sve do deset.

(Autoportal.hr)