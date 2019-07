Koliko boja automobila utiče na prodaju, imidž i bezbjednost?

Nikom više ne odgovara automobil kojeg se teško može prepoznati na parkiralištu nekog prodajnog centra, među gomilom sličnih, traži se personalizacija stilom i bojom.

Marketinški stručnjaci zaključili su kako prvi utisak i vizualni efekt često presuđuju pri izboru automobila. Stoga su, na pres-konferencijama prilikom prezentacija novih modela konačno u prvi plan došla pitanja o izgledu, dizajnu i bojama automobila

Ukusi kupaca se mijenjaju. Što traži prosječni Evropljanin? Crvena i srebrno siva po potražnji su se potpuno izjednačile s tradicionalno najprodavanijom bijelom bojom. Sve više traže se crvena i žuta. Zbog toga visoko kotiraju jarke nijanse.

Naime, atraktivna nijansa će pomoći u očuvanju vrijednosti vašeg automobila samo ako u trenutku prodaje bude "u trendu". Zbog toga je ponekad bolje izabrati smirenije nijanse, one koje se tradicionalno najviše traže.

Boje utiču na bezbjednost. Žarke boje poput zelene i crvene znatno se bolje uočavaju u uvjetima smanjene vidljivosti. Prema procjenama stručnjaka sigurnosti najviše podnosi žuta boja, koja se naročito dobro uočava kod maglovita vremena.

Neutralne boje, a naročito bijela, optički povećavaju automobil. Mnogi vole nijanse koje se "manje prljaju", odnosno na kojima se nečistoća najmanje uočava, a tu je najbolja boja bijele kave.

Boje otkrivaju i karakter, evo što kažu psiholozi:

Bijela - osjećajni i preopterećeni ljudi često se skrivaju iza djevičanske boje lima. Osobe koje biraju bijelu boju, podsvjesno žele pobjeći iz stresom opterećene stvarnosti u smirenost asketske bjeline.

Crvena - nije čudno što se bikovi razdražuju na crvenu krpu u rukama toreadora. Crvena je boja uvijek označavala agresivan karakter. To je i boja aktivnih i poduzetnih ljudi i zbog toga je tipična boja pravih sportskih automobila. Bordo i tamno crvena boja otkrivaju osobe željne moći.

Plava - svijetlo plave tirkizne nijanse često ukazuju na prepotentne i umišljene osobe. Nebeski plava boja otkriva romantične sanjare, a tamna nijansa mirne, kulturne i njegovane porodične ljude, potpuno zadovoljne svojim trenutnim stanjem.

Zelena - tamne nijanse otkrivaju zatvorene, konzervativne osobe ali i one s malograđanskim manirama. Svijetlozelena boja karakteriše simpatične, životne i vesele osobe koje ne vole sputanost u ponašanju.

Žuta - je boja zadovoljnih i veselih ljudi koji to pod svaku cijenu žele i okolini. Ovakve osobe lako sklapaju poznanstva, u društvu su ugodne ali im ponekad nedostaje iskrenosti.

Ljubičasta i roza - tipične su ženske nijanse. Ukazuju na romantične, osjećajne, često i posesivne osobe, sklone kiču i izazovnom ponašanju koje ponekad ne mogu kontrolisati svoje emocije ako i pokazuju ležernost, to je često samo maska.

Siva - je boja hladnih i proračunatih ljudi, koji su spretni u diplomatskom ponašanju. Vole saslušati druge mada je to često maska. Tamno siva ukazuje i na depresivan karakter.

Crna - elegantne i dotjerane osobe koje drže do sebe voze se u crnim limuzinama. To je često i odlika autoritativnog karaktera koji to otvoreno želi pokazati .Ova je boja ponekad i odraz mladenačke elegancije.

(autopotral.hr)