Koliko je bitan datum proizvodnje gume

Čak ni bolji poznavaoci automobila ne znaju šta određena oznaka na gumi znači, a naročito ne one manje istaknute poput DOT oznaka. To je serija od niza slova i brojeva koji su upisani na boku gume, a najčešće se ispred njih nalazi oznaka DOT.

Te oznake govore o tome u kojoj je tvornici proizvedena guma, kojih je guma dimenzija i ko je proizvođač, a posljednja četiri broja (koja su najčešće ispisana u nastavku) govore o tome kada je guma proizvedena. I to na sljedeći način - prva dva broja u oznaci govore o sedmici u kojoj je guma proizvedena, a druga dva o godini.

Dakle, oznaka "0820" kaže da je guma proizvedena u osmoj sedmici 2020. godine.

Prijašnjih godina velika većina kupaca nije imala spoznaju o značenju DOT broja, ali saznavši ovaj mali trik, svima je odjednom postalo veoma važno da je guma što novija, što nedavnije proizvodnje. A to za gumu nije od presudnog značaja. Naime, guma nije prehrambeni proizvod da će se od stajanja pokvariti, naročito ako je pravilno skladištena.

Ona u tamnom i prohladnom prostoru može stajati do pet godina bez mijenjanja svojih svojstava pa se prema standardima EU svaka guma stara do spomenutih pet godina smatra novom. Optimalno skladištenje znači da guma zadržava svoja svojstva čak i oko 10 godina. Ipak, vrijedi obaviti godišnju inspekciju njihovog stanja kod vulkanizera nakon pet godina. A svaki je prodavač od proizvođača dužan primiti gumu staru do dvije godine.

Šta znače naljepnice na novim gumama?

Prilikom kupovine novih guma, još od 2009. godine, primjećujete naljepnice (Tyre Label), koje su dužni lijepiti svi proizvođači u Evropi.

Od 1. maja 2021. godine, na gumama će biti nove naljepnice koje će pokazivati ekonomičnost potrošnje goriva, prianjanje na mokroj površini, te vanjsku buku, pišu automobili.ba.

Ovakvo označavanje guma će se primijenjivati na tri kategorije vozila: C1 - putnička vozila, C2 - laka komercijalna vozila i (novost!) C3 - teška teretna vozila (kamioni i autobusi).

Takođe, na naljepnicama će, u obliku piktogama, biti oznake za držanje na snijegu i ledu. Gume koje zadovoljavaju uslove za vožnju u teškim snježnim uslovima (snow grip) će nositi piktogram sa oznakom tri planinska vrha i pahuljica, dok će gume sposobne za vožnju na ledu imati odgovarajuću oznaku u obliku torugla sa ledom (ice grip).