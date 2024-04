Koliko je moderni automobil sigurniji od onog od prije 20 godina? (VIDEO)

Sto ljudi, sto ćudi i sto različitih kriterijum koje ocjenjujemo bitnima kada kupujemo novi automobil. Međutim, bilo da se radi o potrošnji, performansama ili dizajnu eksterijera, sve pada u drugi plan jednom kada se dogodi saobračajna nezgoda nesreća. Tada možemo samo da se nadamo da je veliki trud uložen u sigurnost automobila, a što je automobil noviji, veće su šanse da je tako.

Stručnjaci su protekla dvije decenije proveli testirajući, analizirajući i ocjenjujući sve bitne modele koji su u nekom trenutku bili dostupni na evropskom tržištu. Radi se naravno o programu Euro NCAP, unutar kojih je razbijeno više 2.000 automobila i žrtvovan nepoznat broj lutaka koje imaju nezahvalan posao da glume ljudska tijela u nesreći.

Suvišno je pričati koliko je ovakav projekat važan ali treba ipak napomenuti koliko bitnu ulogu je imao u razvoju auto-industrije, na koliko je potencijalno katastrofalnih sigurnosnih propusta ukazao i na koliko je automobila koji nisu sposobni da zaštite svoje putnike, a uredno se prodaju na tržištu, upozorio. Drugim riječima, koliko je života spasio, prenose Automobili.hr

Put do toga da Evropa postane mjesto s najmanje fatalnih nesreća u cijelom svijetu bio je s jedne strane dug, no upravo je Euro NCAP organizacija drastično ubrzala proces. Sve je počelo u februaru 1997. godine kada je testiran prvi niz tada prilično zastupljenih automobila na tržištu, a redom su to bili Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Fiat Punto, Nissan Micra, Opel Corsa, Renault Clio i Rover 100.

Ovaj posljednji se nije proslavio pošto je osvojio tek jednu zvjezdicu, što je svojevremeno bilo više nego zabrinjavajuće ako uzmemo u obzir popularnost malog automobila.

Euro NCAP je tako prije pet godina na jubilej od 20. godina od prvog testa, Rover 100 uporedio sa Hondom Jazz koju su stručnjaci iz ove agencije kao uzeli kao primjer dobro odrađenog automobila kada je riječ o zaštiti putnika.

Dva automobila su podvrgnuta frontalnom sudaru pri 64 km/h, dakle standardizovanom testu, kako bi se demonstriralo koliko je sigurnost automobila unaprijeđena, čak i kada govorimo o malim gradskim automobilima.

Analiza pokazuje da bi putnici u Roveru u najboljem slučaju prošli s teškim povredama, dok bi se u dvadeset godina modernijoj Hondi izvukli s pokojom masnicom ili ogrebotinom.

Podsjetimo kako je prije nekoliko godina test sa sličnim zaključkom proveo britanski Fifth Gear, kada je dokazao superiornost modernog malog Renault Modusa u usporedbi sa starim Volvom 940, iako bi se po izgledu vjerojatno kladili na tenkovskog Šveđana. Ako želite sigurno, želite što novije.

