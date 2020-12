Koliko je potrebno zimi da se ugrije ulje u motoru?

Svim uljima je potrebno neko vrijeme da dođu na radnu temperaturu pa izbjegavajte pretjerano opterećivanje motora u prvih 10 do 15 minuta vožnje, prenosi RevijaHAK.

Da zimi nije pametni stajati na parkingu i čekati da motor radi u neutralnom stupnju prijenosa, odnosno da se ugrije, to znamo.

Troši se više goriva, podmazivanje motora je slabije, dolazi do veće potrošnje pomičnih dijelova…

mMeđutim, kad pokrenemo vozilo zimi također ne bismo trebali pretjerivati s gasom. Zašto?

Zimi dolazi do većeg viskoziteta ulja u motoru i mjenjaču, a to znači da ti dijelovi vozila nisu idealno podmazani. Svim uljima je potrebno neko vrijeme da dođu na radnu temperaturu pa izbjegavajte pretjerano opterećivanje motora u prvih 10 do 15 minuta vožnje.

U mnogim modernim vozilima nisu dostupni indikatori temperature ulja ili rashladne tekućine. Ako ih imate, oslonite se na njih i sve dok ne dostignu optimalnu temperaturu budite oprezni s gasom.