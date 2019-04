Koliko košta godišnje osiguranje za Bugattija?

Često se kaže da nije problem kupiti neki skuplji automobić, već ga održavati.

Najbolji primjer za to su naravno premijum marke i sportski modeli, ali niko ne može da parira Bugattiju.

Naime, osiguranje za model Bugatti Chiron Sport "110 Ans" koji je predstavljen nedavno na sajmu u Njujorku u čast 110 godina francuskog proizvođača godišnje iznosi 50.251 dolara, odnosno 4.188 $ mjesečno.

Za taj novac je moguće kupiti dva krosovera poput Hyundai Kone i osigurati oba na godinu dana, a ogromna je razlika i u odnosu na neke premijum marke.

Primjera radi, godišnje osiguranje Mercedes-Benza GLC 300 kupe je 1.842 dolara, Lincolna Crosair 1.605, a novog Hyundaijevog krosovera Venue 1.250.

Naravno, ko je dovoljno bogat da izdvoji 3,2 miliona dolara za takav automobil, sigurno mu nije problem ni da plati ogromno osiguranje.

Osim toga, od automobila koji raspolaže sa skoro 1.500 KS i koji će se praviti u svega 20 primjeraka se ni ne očekuje da bude "pristupačan".

The Chiron Sport ‘110 Ans Bugatti’ presents itself to the public. Its unique colour combination of exposed carbon fibre and matt Steel Blue is receiving a lot of applause. #Bugatti #BugattiChiron #ChironSport #ChironSkyview #Bugatti110Years #Bugatti110Ans #GIMSSwiss pic.twitter.com/kaR9rNuSmF