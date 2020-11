Koliko košta najskuplja garaža na svijetu?

Prije dvije godine digla se velika medijska buka oko kuće u nizu koja se u Amsterdamu prodavala za 1,5 miliona evra. Dok je ove godine glavna priča tražena cijena za parking garažu u jednom od boljih kvartova Amsterdama koja se sasvim približila iznosu od milion evra.

Kako piše Revija HAK, tačan iznos koji se traži za ovo mjesto od 22 kvadratna metra iznosi 995.000 evra. Ako garaža na uglu ulica Jacoba Obrechtstraata i Van Breestraata zaista bude prodata za taj iznos, to će biti najskuplje parking mjesto na svijetu. Prethodni rekord je iznosio 870.000 evra u Hong Kongu.

Garaža u kvartu Concertgebouw ima privatni prilaz i osigurana je stubom s bravom. Takođe je opremljena električnim garažnim vratima, kojima se može upravljati putem daljinskog odašiljača i jedna je od najvećih garaža u blizini. Ima mjesta za jedan automobil iz kojeg vrata možete otvoriti normalno nakon parkiranja.

Ako i dalje sumnjate da li sve to opravdava traženu cijenu, tu je i nekoliko dodatnih argumenata: garaža ima osvetljenje, struju i opremljena je sudoperom s priključkom za vodu. Ako vam sve to postane malo previše za kupovinu, onda se ovo mjesto može unajmiti za 990 evra mjesečno, s tim da morate da platite tromesječni depozit unapred. Velike su šanse da je vlasnik odabrao pretjerani iznos za prodaju kako bi izazvao pažnju za najam. Ipak, kako je sam vlasnik rekao lokalnoj radioteleviziji na pitanje o cijeni:

"Nije da se to isplati, malo je takvih garaža. Najčešće me zovu lokalni stanovnici koji, na primjer, žele da svoj Ferrari ostave na sigurnom, a to je moguće u takvoj garaži."

(Revijahak.hr)