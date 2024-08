Koliko pada domet EV: Što je toplije to je veći gubitak

Veoma često se pričao o gubitku dometa električnog ili plug-in hibridnog automobila tokom hladnog vremena, ali nedostatak efikanosti povezan s toplotom takođe ne treba podcjenjivati.

Za optimalan rad baterije vanjska temperatura mora biti između 15 i 25 stepeni a ispod, kao i iznad tih parametara, dio energije troši se na održavanje temperature u normalnom radnom rasponu. Tada se troši mnogo energije (zavisno o temperaturi), a na smanjivanje dometa utiče i uključivanje klima uređaja kako bi održali kabinu vozila na temperaturi koju želite.

Studija stručnjaka iz Rekurenta (www.recurrentauto.com/se) oslonila na podatke iz oko 7.500 električnih vozila i pokazala da gubitak dometa u slučaju vrućine može biti i do trećine ukupnog dometa.

Rekurentovo statističko praćenje počinje na temperaturi od 24 °C i pokazuju da na ovom nivou baterija automobila još ne gubi domet, ali već kod 27 °C, domet počinje postupne da se "topi". Uz blagi gubitak dometa koji iznosi 2,8% u početku, zatim 3,5% na 29 °C. Dakle do ispod 30 °C to je još razumno, a vjerojatno i ne toliko upadljivo jer bi se na primjer, domet od 450 km smanjio na 434 km na 29 °C. Kada se krene dalje od toga, stvari se pogoršavaju, a raspon djelovanja električnog automobila pada sve oštrije. Tako bi gubitak na 32°C iznosio 5%, porastao bi na 15% na 35°C i do 31% na 38°C! To znači, da od početnih 450 km dometa automobil sada prelazi 310 km.

Toplota utječe na domet električnih automobila, a čini se da je incidencija i dalje niža ljeti nego zimi. Osim toga, ovaj podatak može biti vrlo različit zavisno o automobilu, neki od njih opremljeni su toplinskim pumpama, koje smanjuju opterećenje visokonaponske baterije.

(Revija HAK)

