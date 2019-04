Koliko traje punjenje elektromobila?

Proizvođači automobila nas često informišu o kratkom vremenu punjenja baterija. Međutim, to se odnosi samo na idealne uslove i korišćenje visokosnažnih punjača. Realnost je sasvim drugačija.

Budućnost mobilnosti je u elektromobilima, tu više nema dileme. Elektromobili će za nekoliko godina dominirati na putevima širom svijeta. Međutim, trenutno postoji niz problema koji ograničavaju njihovu mobilnost. Cijena je još uvijek relativno visoka, autonomija je relativno mala, infrastruktura još uvijek nije svim dostupna, a vrijeme punjenja baterija još uvijek je dugo. Proizvođači električnih automobila pokušavaju da informacije o vremenu trajanja punjenja, prikažu u optimističnijim bojama. Mnogi proizvođači ističu, da za samo nekoliko minuta punjenja, vaš automobil postaje sposoban da pređe nekoliko stotina kilometara. Stvarnost je drugačija.

Problem je u činjenici, da nije svima dostupna tehnika na koju računaju sami proizvođači. Vrijeme punjenja zavisi od kapaciteta baterija, a posebno od izvora električne energije na koji ćete prikjučiti vaš elektromobil. U zavisnosti od tehnike punjenja, desetak minuta može lako da se pretvori u dane, upozoravaju iz australijskog Car Advice-a. Kolege su preuzele stvar u svoje ruke i izmjerili vrijeme punjenja baterija na devet unapred odabranih električnih automobila. Oni su za punjenje koristili različite izvore, od klasičnih utičnica, do punjača velike snage na stanicama za punjenje. Ono što je važno, jeste da se baterije uvijek pune jednosmernom strujom (DC), a u kućnim uslovima imamo naizmeničnu struju. To znači da svaki elektromobil mora imati ispravljač - koji pretvara električnu energiju naizmjenične struje (AC) u električnu energiju jednosmjerne struje. To ima veliki uticaj na brzinu punjenja. Na primjer, Tesla S ima kapacitet baterija 100 kWh. Ako je priključimo na standardnu mrežu, dobijamo snagu od samo 2,4 kW. Pod ovim uslovima, Tesla će napuniti 100 % kapaciteta baterija za 48 sati i 45 minuta, dakle za više od 2 dana!

Zato se većina korisnika odlučuje za wallbox, koji snagu povećavaju na 3,7 ili 7,7 kW. U ovom slučaju, punjenje je brže, ali i dalje daleko od brzog. U slučaju punjača snage 3,7 kW, za puno punjenje baterija potrebno je 30 sati i 15 minuta, a ako koristimo wallbox snage 7,7 kW, punjenje traje 15 sati i 15 minuta. Ukoliko u garaži imate trofazno napajanje, snaga wallbox-a može se povećati na 11, odnosno 22 kW. Nažalost, nemaju svi ovakvu utičnicu, zar ne. Ako je imate, punjenje Tesle S smanjiće se na 10, odnosno 7 sati. Najefikasniji način da napunite vaš elektromobil sigurno je eksterna stanica za brzo punjenje. One pretvaraju naizmjeničnu u jednosmjernu struju i direktno puni baterije jednosmjernom strujom. Njohova snaga danas se kreće od 50, 100 ili u slučaju Superchargera čak 120 kilowatta. U budućnosti se očekuju punjači snage 250 do 350 kW.

Ako Teslu spojite sa Superchargerom, punjenje traje samo 40 minuta, što je sjajan rezultat. Nažalost, to je dovoljno za 80 % baterije, jer elektronika blokira dalje punjenje. To je zbog toga, što bi punjenje ostalih 20 % trajalo toliko dugo, koliko i 80 % kapaciteta baterija, jer baterije sa povećanjem napona pružaju sve veći "otpor". Brzo punjenje nije dovoljno uvjerljivo za trajanje baterije. Iz Tesle poručuju vlasnicima, da preferiraju sporu kućnu utičnicu za punjenje, a super-punjače samo za vožnje velike udaljenosti. Ovo se odnosi i na ostale elektromobili. Neki od njih ne dozvoljavaju brzo punjenje, jer neki elekrični sistemi u automobilima nisu kompatibilni sa brzim punjačima.

Tako na primjer, Renault Zoe je moguće puniti maksimalnom snagom od 22 kW, a BMW i3 sa punjačem maksimalne snage 50 kW. Car Advice ističe, da većina vlasnika elektromobila ima na raspolaganju uglavnom manje efikasne metode punjenja, najčešće sa jednom fazom, tako da moraju u obzir uzeti znatno duže vrijeme punjenja od onog kojeg deklarišu proizvođači. Jedno je sigurno - ako nemate garažu ili parkirno mesto sa dovoljno jakim izvorom električne energije, gdje možete napuniti automobil noću, a nema stanice za brzo punjenje u blizini, električni automobil nije dobar izbor za vas.

(autoblog)