Konerijev Bond nezamisliv bez legendarnog britanskog automobila

U subotu nas je napustio prvi i, za mnoge, neprevaziđeni Džejms Bond - Šon Koneri. Za ljubitelje automobila, ovaj škotski glumac je neraskidivo vezan za klasični Aston Martin DB5.

Kao i danas, Aston Martin je i tada kod ljubitelja četvorotočkaša bio sinonim za egzotične i skupe automobile koje može da posjeduje mali broj ljudi.

Ipak, postojala je značajna razlika - prije više od pola vijeka, danas čuveni britanski auto-brend nije bio toliko poznat među običnim ljudima. Jedan film o britanskom tajnom agentu Džejmsu Bondu sve je promijenio.

U prvim filmovima o agentu 007, u kojima je lik Džejmsa Bonda tumačio Koneri, producenti su raspolagali skromnim budžetom, pa su u ostvarenjima "Dr No" i "From Russia with Love" scene sa automobilskim potjerama bile svedene na minimum, a korišćena su vozila koja su mogla da se iznajme za relativno male pare.

Kada je na red došla ekranizacija romana "Goldfinger", filmska ekipa je odlučila da se drži originalnog književnog predloška i da se kao Bondov automobil u filmu pojavi Aston Martin.

U tom trenutku, aktuelan je bio DB5, nastao evolucijom modela DB4. Ispod elegantno dizajnirane karoserije nalazio se 4.0 litarski motor sa 6 cilindara i 282 konjske snage.

Dijamanti su vječni: 70 godina Aston Martina DB

Snažna i naočita pojava Aston Martina DB5 u potpunosti je odgovarala liku Džejmsa Bonda. Međutim, kompanija Aston Martin nije bila zainteresovana da se njihov automobil pojavi u filmu.

Tokom pregovora između producenata i proizvođača, Aston Martin je pristao da im ustupi automobil, ali samo ako ga plate po punoj cijeni.

U međuvremenu, razmatrane su i druge marke, poput Jaguara, ali se ostalo pri početnoj ideji da se automobil iz originalnog romana prenese na filmsko platno. Inisistirali su na Aston Martinu, sve dok proizvođač nije pristao da im iznajmi prototip modela DB5 uz depozit, pod uslovom da mu vozilo posle završetka snimanja bilo vraćeno.

Stručnjak za specijalne efekte koji je radio na filmu "Goldfinger", Džon Stirs, opremio je vozilo brojnim gedžetima koji će biti od koristi Džejmsu Bondu u akcionim scenama, poput mitraljeza na prednjem dijelu vozila, zaštitnog oklopa protiv metaka pozadi, uređaja za izbacivanje dimne zavjese, izmjenjive registarske tablice i drugih.

U vrijeme kada je film sniman, to su bila zadivljujuća inženjerska rješenja koja su impresionirala gledaoce širom svijeta kada se 1964. "Goldfinger" pojavio u bioskopima uz markantnog Šona Konerija u ulozi Bonda.

Povećan je i broj akcionih scena jurnjave automobilima, pa je DB5 dobio značajnu minutažu u filmu.

Kao rezultat, Aston Martin je postao svjetski prepoznatljiv brend, a DB5 je ostao jedan od najčuvenijih filmskih automobila svih vremena.

Iako su se kasnije u filmovima o Bondu pojavljivali i drugi modeli ovog proizvođača, nijedan nije zasjenio slavu koju je stekao DB5.

Šon Koneri je vozio Aston Martin DB5 i u ostvarenju "Thunderball", a ovaj automobil vratio se na bioskopsko platno posle tri decenije u filmu "GoldenEye", u kome se u ulozi Bonda našao britanski glumac Pirs Brosnan.

DB5 pamtimo i iz kasnijih ostvarenja, kao što su "Tomorrow Never Dies", "Casino Royale", "Skyfall" i "Spectre" (u posljednja tri filma lik agenta 007 tumačio je aktuelni Bond - Danijel Krejg).

Originalni Aston Martin DB5 proizvodio se svega dvije godine, a ukupno je izrađeno manje od 900 ovih automobila.

Zanimljivo je da je Aston Martin nakon 55 godina odlučio da 2020. obnovi proizvodnju modela DB5, pa će kupcima biti ponuđena ekskluzivna ograničena serija od samo 25 primjeraka koji će nositi oznaku DB5 Goldfinger Continuation, po istoimenom filmu iz 1964.

Osim po retro dizajnu, DB5 Goldfinger Continuation je karakterističan i po gedžetima koje će imati, poput modela i filma "Goldfinger".

Naime, kako bi novoizrađeni primerci ovog klasičnog Aston Martina bilo što vjerniji originalnom, proizvođač je odlučio da u automobil ugradi i brojne "filmske" spravice i dodatke, kao što je rotirajuća tablica na kojoj se, po potrebi, pritiskom na dugme u kabini mijenjaju regjstarske oznake.

Svih 25 automobila biće ofarbano u originalnu Silver Birch srebrnu nijansu, a pogoni ih 4.0-litarski atmosferski 6-cilindraš sa oko 290 konjskih snaga.

