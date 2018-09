Kraj bazena vježbala parkiranje pa završila plivajući

S vozačkim se vještinama neki bore cijeloga života. A da ih nije lako steći, svjedoči i slučaj iz grada Montgomery Villagea u američkoj državi Maryland.

Dvoje je ljudi tokom lekcije vožnje auta uletjelo ni manje ni više nego u pun bazen. Fox News piše da je za volanom bila 60-godišnjakinja koja je vježbala parkiranje.

Srećom, spasili su se sami, ali su pritom izazvali pravu salvu smijeha nakon što je fotografiju auta u bazenu na Twitter stavio Pete Piringer, portparol vatrogasnog i spasilačkog odjela u tom gradu.

Dvoje ljudi isplivalo je iz auta neozlijeđeno prije nego što je policija došla na mjesto događaja, a ostat će im uspomene koje će vječno trajati, prenosi Vecernji.hr.

~1245p 20125 Arrowhead Rd. Gburg, Car into community pool of the North Creek Community Center in Montgomery Village. No injuries. 2 occupants self rescued. appears to Driver error during parking practice session. @GPDNews investigating pic.twitter.com/4KbYU0Qc0J