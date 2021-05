Kupci Ford Mustanga postaju sve stariji

Vjerovatno je bezbjedno reći da Ford Mustang trenutno uživa u najboljim vremenima u okviru svoje cjelokupne istorije. S udjelom od 15,1 odsto na globalnom tržištu kupea, legendarni "pony" je najprodavaniji sportski automobil na svijetu drugu godinu zaredom, odnosno bestseler u segmentu sportskih kupea već šestu godinu uzastopno.

Ford je čak razmatrao da jedan primjerak pošalje na Antarktik i osnuje fan klub na najjužnijem kontinentu planete. Međutim, sve je ostalo na diskusijama, za sada.

Dakle, da li uopšte postoji nešto zbog čega bi Mustang trebalo da bude zabrinut? Ispostavlja se da aktuelna S550 generacija privlači starije kupce, a ovaj trend u principu egzistira posljednih 10 godina. Zapravo, prosječan kupac sportskih automobila je sve stariji, a Ford je u potpunosti svjestan te činjenice, koja ne mora nužno i da zabrinjava.

"U demografskom smislu, da, oni su sve stariji“, rekao je Džim Ovens, marketing menadžer za Ford Mustang.

"Baby boomer generacija se prisjeća šezdesetih sa setom… a ona se ne uvećava. Međutim, ovde se više radi o tipu ličnosti, tipu karaktera koji kupuje Mustang, a to ne zavisi od godina.“

Ford smatra da Mustang predstavlja "životnu fazu". Naravno, za sportske automobile su zainteresovani i mlađi ljudi, ali oni koji započinju svoj radni vijek vrednuju stvari drugačije, većinom kroz prizmu praktičnosti i priuštivosti. Dok Eco-Boost pogonjeni Mustang ne košta mnogo, V8 modeli su oni koji pokreću entuzijazam, a osnovni Mustang GT ima startnu cijenu od 36.120 dolara, prenosi vrelegume.rs.

"Mustang je vozilo koje pripada jednoj fazi života… Postoji period života kada Mustang jednostavno nije dovoljno praktičan za vas“, dodao je Ovens. "

Sada Mach-E to može da promjeni, jer on je više od životne faze. On pruža sve ono što vam je potrebno u životu, a zatim se kasnije vratite na Mustang.“