Lamborghini Revuelto rasprodat do 2026. godine

​Novi Lamborghini Revuelto je rasprodat sve do 2026. godine, prema riječima šefa kompanije Stefana Vinkelmana.

Vinkelman je još u aprilu rekao da Revuelto ima potencijal da na kraju nadmaši Aventador, čijih 11.465 jedinica je prodato tokom 11-godišnje proizvodnje. Pokazalo se da je Revuelto posebno popularan među bogatim kupcima u SAD.

Vinkelman navodi da ovakav prijem automobila kod kupaca dokazuje da je elektrifikacija kod ovog modela vrijedela kockanja.

"Hibridizaciju su shvatili naši kupci i šira javnost", kaže Vinkelman. "Sa Revueltom imamo listu narudžbina koja prevazilazi sva naša očekivanja. Sa narudžbinama smo već u 2026. Za nas je ovo znak da ne samo da je tehnologija prihvaćena već i da je brend na najvišem nivou ikada."

