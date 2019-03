Lamborghinijem vukao prikolicu s kozama

Prizor koji se ne viđa baš svaki dan zapeo je mnogima za oko. Kako i ne bi kad je u pitanju Lamborghini Murcielago, no kao da to sve nije dovoljno - isti za sobom vuče prikolicu i to s jarićima.

Mjesto radnje je Australija, a glavni akteri (osim "bika", mnogo "konja" i dva jareta) su stariji gospodin za volanom i gospođa na suvozačkom mjestu, koji su se vozili svojim "razjarenim bikom", kakav se proizvodio od 2001. do 2006., a iz atmosferskog motora V12 razvijao je velikih 580 KS.

Mogli bi slobodno reći putujuća životinjska farma na šest točkova.

Moramo priznati da stilski ovakav tip prikolice baš i ne odgovara Murcielagu no poslužila je svrsi a to je najbitnija stvar. Ista je za Lamborghini pričvršćena ispod auspuha pa bi neki mogli pomisliti da se ovdje radi o nekoj novoj mobilnoj pušnici. Nadamo se kako se ovdje ne radi o dimljenju mesa.

(automobili.hr)