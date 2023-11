Laura (27) je umjetnica za automobile

Laura Pavlović (27) iz Viškova, vlasnica obrta DLab, uvjerljivo je najpopularnija car detailerica i autoinfluenserka u Hrvatskoj.

Na TikToku, Instagramu i YouTubeu sveukupno ju prati više od 189 hiljada ljudi koji uživaju gledati kako radi estetske transformacije automobila, ali i pomno pratiti njene savjete za uljepšavanje vozila.

Još otkako je bila dijete, Lauru su zanimali automobili. Njeni su se roditelji bavili vozilima na četiri točka, a ona se prisjeća kako je uvijek bila okolo, "dosađivala milijunima pitanja".

Na njih je rijetko dobijala odgovore, barem ne toliko detaljne kakve je tražila. Stoga ju je karijerni put odveo na drugu stranu te je dugo radila kao asistentkinja voditelja gradilišta. No, prije tri godine odlučila je poslušati svoj instinkt i upisati tečaj car detailinga, a potom i otvoriti vlastiti biznis.

"Car detailing je zapravo uljepšavanje i održavanje vozila. Automobil se čisti, površine se poliraju ili se na njih stavljaju keramičke zaštite. To je i svojevrsni način štićenja investicije. Radimo, među ostalim, na tome da se prašina ne skuplja u kutevima, ventilacijama. Štitimo kožu i plastiku u automobilima. Jednostavno, njegujemo vozilo kako bi ono što duže bilo u odličnom stanju. To je kao sa zubarom. Ako ga posjećuješ redovno, zubi će ti uvijek biti zdravi", govori Laura za Jutarnji.

Car detailing, dakle, nije obično čišćenje automobila, ali ni mehaničarski posao. On je kozmetičko uređivanje za koje je potrebno imati oko za detalje. Neki kažu da je to više umjetnost nego zanat. No on nije isključivo kreativnost, već i dobro poznavanje materijala od kojih su napravljena vozila te prepoznavanje što im odgovara.

"Na tečaju za car detailing sam dobila odgovore na sva pitanja koja sam imala, a koja su mi godinama ostala neodgovorena. Velika mi je podrška bio tadašnji dečko, a današnji suprug. Govorio mi je da se ne brinem previše i da hrabro krenem u posao. I on se, naravno, bavi autima", smije se Laura.

Najprije je radila detailing na autima svojih prijatelja.

"Kupila sam jednu polirku, nekoliko proizvoda i radila time za vježbu. No, onda sam se odlučila otvoriti obrt te sam od poticaja kupila opremu koja mi je potrebna. Danas sa mnom rade tri djevojke. Doduše, jedna je otišla na porodiljni. S nama je bio i jedan dečko, no on je otišao dalje. Ako se mene pita, bolje je raditi sa ženama. Energija na poslu nam je sjajna", ističe.

Pitamo je da li se susretala s predrasudama na račun toga što je žena u poslu s automobilima.

"Na mrežama bude komentara raznih vrsta, ali oni dolaze u prilično malome broju. No, vjerujem da način na koji se ponašam ni ne dozvoljava da mi netko nešto zamjeri. Imam specifičan stav i na mrežama ne pametujem. To je ljudima često trigger. Ipak, neki su kolege imali komentare koji nisu podrška. Ne znam zašto je to tako, je li ljubomora ili nešto drugo uzrok tome. No, ne obazirem se", iskreno će.

Kaže kako na poslu više voli kišne i tmurnije dane jer se tad obično može posvetiti snimanju videa za mreže.

"Kad je vani sunčano, ljudi više zovu, žele uljepšati svoje automobile. Tako da su mi draži malo sporiji dani kad se mogu posvetiti sadržaju za mreže. Obično na TikToku objavljujem duža videa, zbog toga mi je ta platforma najdraža. Uvijek imam dosta toga za reći. Osim toga, na Instagramu dio sadržaja nestaje nakon 24 sata, dok na TikToku to nije slučaj. U posljednje vrijeme aktivna sam i na YouTubeu", priča.

Nakon nekoliko godina vođenja profila koji se bavi automobilima, a posebno otkako je otvorila obrt, počele su joj stizati poslovne ponude za saradnje s brendovima.

"Prošle me godine jedna velika tvrtka pitala za suradnju. Vrlo su otvoreni za sve, imam odriješene ruke. Pošaljem im popis ideja, oni ga odobre i to je to. Sjajna je stvar što imaju alate i opremu koju bih svakako koristila, tako da je suradnja doista obostrano zadovoljstvo", govori Laura.

Generalno, brendovi zainteresovani za saradnju obično se javljaju njoj. No nedavno je prvi put ona sama preduzela prvi korak i javila se rent a caru Carwiz. Javila im se, govori, iz potrebe za spasom u zadnji čas, a iz situacije je izrasla nova uspješna saradnja.

"Već godinama je vrijeme da kupim drugi auto. Voljela bih nekog BMW-a. No, time bih dobila auto koji mi se sviđa, ali ne nužno onaj koji je najbolji za moj posao. Jako puno putujem i samo u Zagreb odlazim barem šest puta mjesečno. Nekad i prevozim opremu pa mi auto nerijetko izgleda kao atomska bomba", uvodi nas Laura u priču.

Kako su u postolara najgore cipele, tako je i njen auto "u raspadnom stanju, doduše ne kritičnom, ali prilično lošem". Iz Rijeke je nedavno trebala na put do Osijeka, koji je od njenog doma udaljen otprilike 500 kilometara.

"Razmišljala sam što da radim jer se nisam osjećala sigurno krenuti na tako velik put sa svojim autom. I onda sam se javila Carwizu. Objasnila sam im o čemu se radi, rekla da mi hitno treba automobil i zamolila da mi, ako su u mogućnosti, izađu u susret. Rekli su mi da će mi se kroz sat vremena javiti s detaljima o tome kada mogu pokupiti auto", prisjeća se.

