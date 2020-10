Lebron Džejms se počastio novim automobilom

Congrats to @kingjames on the championship! Enjoy the new whip @drivingemotionstoronto #mercedesbenz #g650l #maybach #gclass #drivingemotionstoronto #tonybet #lebronjames #lakers #nba #nbafinals #nbachamps #kingjames #carsoflosangeles

A post shared by Tony Bet (@tonybet) on Oct 12, 2020 at 7:52am PDT