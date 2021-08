Legendarna trokolica iz "Mućki" prodana za 41.625 engleskih funti

Aukcijska kuća Silverstone Auctions ponudila je na prodaju originalnu žutu trokolicu koja se koristila tijekom snimanja epizoda serije "Mućke", a isto tako pojavljuje se i u božićnom izdanju "If They Could See Us Now" iz 2002. godine kada su u njoj Del Boj i Rodni putovali čak do Monaka.

Žuta trokilica proizvedena 1968. godine ima originalni registarski broj BWC 94F, a pokreće je dvocilindrični motor zapremine 598 ccm i najveće snage 25 KS. Vozilo ima volan na desnoj strani i prešlo je 71.778 milja (115.000 km).

Žuta trokolica s natpisom "Trotters Independent Trading Co" na aukciji kompanije Silverstone Auctions prodana je za dvostruko višu cijenu od najoptimističnijih predviđanja, prenosi automania.hr.

Sretan kupac za nju je izlicitirao cijenu od 37.000 engleskih funti, a uz dodatni porez koji je kupac trebao platiti konačna cijena kupovine je 41.625 engleskih funti.