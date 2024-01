Lexus LBX osvojio svoje prve velike evropske nagrade

Lexusov potpuno novi kompaktni crossover dobija svoje prve velike evropske nagrade, a sedmu godinu zaredom zadržava nagradu za pouzdanost britanskog časopisa o automobilima.

Lexus LBX je dobio svoja prva velika evropska priznanja, osvojivši nagradu vodećeg automobilskog časopisa What Car? za automobil godine i mali SUV 2024. godine.

Ove prestižne nagrade najavljuju dolazak modela za koji se očekuje da će promijeniti pravila igre za Lexus, odvodeći ga na novu tržišnu teritoriju u Evropi s potencijalom ubrzanja prodaje i privlačenja mnogih kupaca.

Lexus je, takođe, zadržao svoju potpunu dominaciju u nagradi za pouzdanost, osvojivši tu čast sedmu godinu za redom.

Steve Huntingford, urednik časopisa What Car?, sa sedištem u Velikoj Britaniji, navodi: 'What Car? titula automobila godine je rezervisana za model koji je najviše uticao na promjene na tržištu u proteklih 12 mjeseci, a ove godine to je Lexus LBX.'

"Uprkos takmičenju na izuzetno konkurentnom tržištu malih SUV-ova, bolji je od svakog rivala, ne samo zato što je to prvi automobil u klasi koji kombinuje hibridnu efikasnost s luksuzom velikih automobila već u vrijeme kada se čini da cijene vrtoglavo rastu, nudi ove prednosti po nevjerovatno primamljivoj cijeni", nastavio je Huntingford.

Osvrnuvši se na nagradu za pouzdanost, on kaže:"Za razliku od drugih What Car? kategorija nagrada, ova nije zahtevala raspravu jer je u našem najnovijem istraživanju pouzdanosti Lexus završio na vrhu, sedmu godinu za redom."

(Tportal.hr/Autoblog.rs)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.