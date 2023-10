Lexusov express stigao na evropske drumove (VIDEO)

Ako ste se ikada pitali što znači ugođaj prve klase, ovaj Lexus daće vam vrlo konkretan odgovor.

Novi Lexus LM je najkraće rečeno luksuzno opremljen monovolumen koji plijeni pažnju izvedbom, ali i ponuđenom opremom.

Nešto slično nismo vidjeli u Evropi, ali gotovo je sigurno da svjedočimo stvaranju novog trenda koji izvorno dolazi iz Kine.

Svoj adut već je najavio Volvo, a pitanje je vremena kad će nešto slično ponuditi i drugi premium proizvođači. Kad je pak Lexus u pitanju, predviđene su dvije konfiguracije. Prva je ona koja nudi kraljevski luksuz, a dovoljno je reći kako u preko pet metara dužine nudi tek četiri sjedala.

Pritom dva povlaštena putnika straga imaju doslovno komfor prve klase: sjedala su fotelje koje se lako rasklapaju u ležaj, a izvedbom su inspirirane onima u prvoj klasi vazdušnog prevoza. Ispred njih je 48-inčni ekran, dok njihova slušna osjetila mazi Mark Levinson 3D Surround sistem s 23 zvučnika.

Aktivni sistem držanja tijela u sjedalu, sistem aktivne redukcije buke i vrhunski materijali samo su neke od posebnosti ovog modela. Ovdje spomenimo i drugu opciju sa sedam sjedala koja nudi nešto manji komfor, ali i dalje jedan od najboljih u automobilskom svijetu.

Predviđena je samo jedna opcija pogona, i to LM 350h. Kombinuje hibridni pogon kojeg dobiva 2.5 benzincem i sinergijskih 250 KS i 239 Nm. Standardan je pogon na sve kotače, a ova krstarica vozi sve do 190 km/h uz ubrzanje do 100 km/h za 8.7 sekundi (FWD za 9.1 s).

Naglasak je na uglađenosti, pa uz aktivno podvozje ovaj model nudi i sistem Braking Posture Control gdje pri kočenju dolazi do raspodjele sile kočenja u vremenu kako bi sile na tijela putnika bile što manje. Poznata je i cijena, pa će tako na britanskom tržištu start biti na 89.995 funti i penjati se sve do 112.995.

(Index.hr)