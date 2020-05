Ljudi ne vjeruju automobilima koja voze računari

Napredak koji su tehnološke i automobilske kompanije postigle tokom posljednjih godina na području autonomne vožnje je fantastičan, no i dalje nema konkretnog odgovora kada će takva vozila postati svakodnevica na cestama.

Tj. kada ćemo početi vjerovati da su računari zaista bolji vozači od ljudi. Taj će proces dugo trajati i kompanije će morati biti iznimno pažljive s implementacijom tehnologije jer samo jedna greška, tj. jedna žrtva poput pogibije pješakinje koju je usmrtio Uberov automobil kojim je upravljao računar, može značajno usporiti implementaciju i prihvatanje računara kao sigurnih vozača.

Danas je u SAD-u već moguće naručiti taksi u kojem nema vozača, već po putnike dolazi automobil u kojem je vozačko mjesto u potpunosti prazno. Tu uslugu nudi samo "Waymo", i to samo određenom broju ljudi na ograničenom dijelu Finiksa, a dostupni su i taksiji kojima takođe upravljaju računara, no s prednje strane ipak se nalazi osoba spremna za preuzimanje volana ako dođe do neočekivanih situacija na koja računari neće znati/moći reagovati.

Iako dosad nisu zabilježeni problemi s robotskim taksi-servisom, nedavno provedeno istraživanje organizacije Partners for Automated Vehicle Education (PAVE) u SAD-u na uzorku od 1200 ljudi pokazalo je da Amerikanci i dalje većinom nemaju povjerenja prema automobilima kojima upravljaju računarima.

Gotovo 75 odsto njih smatra da autonomna vozila nisu spremna za samostalno kretanje po cestama zajedno s drugim vozilima kojima upravljaju ljudi, a gotovo polovina u istraživanju je negativno odgovorila na pitanje o vožnji u taksiju kojim upravlja računar. Petina smatra da autonomna vozila nikada neće biti sigurna, a zanimljivo je da samo 34 odsto ispitanih smatra da prednosti autonomne tehnologije premašuju njene negativne strane. Na upit žele li se upisati na listu čekanja za prve autonomne automobile 18 odsto odgovorilo je potvrdno.

Istraživanje je provedeno prije širenja pandemije u SAD, no rezultati bi vjerovatno bili slični i da su provedeni ovih dana. Na "The Vergeu" kažu kako se ti rezultati ne razlikuju previše od sličnih istraživanja provedenih proteklih godina koja sva upućuju na isto - ljudi još ne vjeruju autonomnim vozilima i još nisu spremni prepustiti volane svojih automobila računarima.