London planira da postavi 50.000 punjača za e-vozila

Gradonačelnik Londona, Sadiq Khan, predstavio je ažuriran plan realizacije infrastrukture za električna vozila, koji ima za cilj da do 2025. godine u gradu instalira do 50.000 punjača za električna vozila, jer će London do 2030. godine postati grad bez emisija štetnih gasova.

Planom se nastoji da se eliminišu prepreke za dalje ubrzanje ionako rastuće stope usvajanja EV-a u gradu. Procjene pokazuju da bi se usvajanje električnih motora moglo povećati sa oko 20.000 u gradu koliko ih ima danas, na više od 330.000 do 2025. godine. To će se izgleda postići postavljanjem hiljada i hiljada punjača za e-vozila, što Khan naziva „revolucijom električnih vozila“. Transport for London (TfL) se već obavezao da će do kraja 2020. godine instalirati 300 ultra brzih punjača, a očekuje se da će do kraja 2020. godine biti instalirano i više od 3.500 svih ostalih tipova običnih i brzih punjača.

Međutim, mnogo će više biti potrebno ako grad želi da ostvari svoje infrastrukturne ciljeve, sa oko 36.000 do 51.600 ukupnih punjača koje su predviđene do 2025. godine. To znači da će se izgradnja ubrzati pa bi u narednih pet godina, do 2025., London trebalo da dobije 2.300 do 4.100 punjača najbržeg tipa, kao i 33.700 do 47.500 ostalih punjača za električna vozila. Radna grupa gradonačelnika za električnu infrastrukturu očekuje da će većina punjača biti instalirana od strane privatnog sektora, ali takođe napominje da će „biti potrebna dodatna podrška od strane vlade“.

London će takođe razviti hub-ove za brzo punjenje koji su namenjeni poslovnim korisnicima koji prelaze velike kilometraže, sa idejom da ovim vozačima budu lako dostupne brze punjača. Grad planira da instalira najmanje pet ovakvih lako dostupnih brzih hub-ova, „jedan u svakoj podregiji Londona”, a prvi će se otvoriti 2020. godine.

(Electrek)