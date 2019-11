Mask objasnio zašto je puklo "nesalomivo" staklo na Cybetrucku

Greške se dešavaju, kaže direktor Tesle nakon neuspjelog testa izdržljivosti prozora.

Ilon Mask se na premijeri Teslinog električnog kamioneta našao u neprijatnoj situaciji kada je njegovu tvrdnju da vozilo ima nesalomivo staklo demantovao test koji je izveden pred publikom. Na Maskovo veliko iznenađenje, staklo se nakon bacanja metalne kugle na bočni prozor jednostavno slomilo, a ponovljeni test sa zadnjim bočnim staklom dodatno ga je izblamirao s obzirom da je i ono naprslo.

Direktor Tesle sada tvrdi da zna razlog zašto se to desilo. Naime, prilikom prethodne demonstracije, koja je takođe izvedena na premijeri – udarca maljem u vrata – polomljena je osnova prednjeg bočnog prozora, što je dovelo do toga da staklo naprsne kada je na njega bačena čelična kugla.

Mask je kazao da je redoslijed testova bio pogrešan – najprije je trebalo bacati kuglu na staklo, a poslije toga demonstrirati čvrstoću čeličnih vrata udarcem malja. Ipak, ovo objašnjenje ne daje odgovor na pitanje zašto je puklo i zadnje staklo, kada test sa maljem nije izveden na zadnjim vratima?

Iako Mask na Twitteru nije naveo razlog naprsnuća zadnjeg prozora kamioneta, pretpostavlja se da je takozvano nesalomivo staklo bilo ugrađeno samo na prednjim vratima izloženog vozila i da nije ni bilo predviđeno da se test sa kuglom izvede i pozadi. Ilon Mask to navodno nije znao, pa je nakon neuspjele prve demonstracije želio brže-bolje da popravi stvar i tražio da se kugla baci i na zadnji prozor koji je, međutim, takođe pukao pred publikom.

Tako se test zavšio dvostrukim neuspjehom sa dva razbijena stakla.

U namjeri da pokaže da je staklo zaista nesalomivo, Mask je na Twitteru objavio snimak probne demonstarcije izvedene neposredno prije premijere Teslinog kamioneta Cybertruck, na kome se vidi da je prozor ipak izdržao udarac.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz