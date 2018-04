McLaren - nikad SUV

Mnogi tradicionalno proizvođači superautomobila poput Lamborghinija (a uskoro će i Ferrari) nisu odoljeli SUV trendu pa su napravili i svoju verziju, ali tome se i dalje žestoko suprotstavlja McLaren.

Direktor prodaje i marketinga Džoljon Neš ističe da McLaren ima jasan DNK i da je važno da svaki sljedeći model odgovara istom.

"Zadovoljni smo šablonom koji smo uspostavili sa Sports Series i Super Series i ne očekujem neke veće promjene u budućnosti. Mislim da je to prilično jasno svima u McLarenu. Dio našeg uspjeha je i što smo dosljedni onoga što McLaren predstavlja, a svaki naš automobil mora biti odan tom DNK. To je u osnovi lagan superautomobil sa motorom u sredini. Svaki automobil treba da to prati i bude privlačan za vožnju", rekao je Neš.

Neš ističe i da bi prekršio nezvanični sporazum sa klijentima koji kupuju njihove automobile kada bi McLaren napravio nešto konvencionalno.

"Ne bismo pokazali ono što je McLaren kada bismo napravili SUV. Direktori i akcionari imaju istu tačku gledišta. Naš poslovni plan je čvrsto uz automobile koje trenutno proizvodimo. Dok god imamo zdrav povratni odgovor nema potrebe za kompromisima", kaže direktor McLarena.

On je priznao da McLaren testira prototip električnog vozila kako bi procijenili potencijal tehnologije, ali ističe da bi kompromis zbog težine i performansi koje zahtijeva postojanje baterije bio prevelik.

"Tek kada tehnologija bude omogućila istinsko McLarenovo iskustvo vožnje, tada ćemo napraviti EV", dodao je Neš.

