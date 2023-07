Mercedes Majkla Džordana se prodaje za 23 dolara (VIDEO)

Različiti suveniri i predmeti poznatih ličnosti se često prodaju za stotine hiljada, pa čak i za milione dolara na aukcijama, ali ove nedjelje će jedna srećna osoba dobiti priliku da kupi skupi automobil koji je nekada vozio Majkl Džordan za samo 23 dolara, simboličnu sumu u čast broja na njegovom dresu.

Jedan od najpoznatijih dragulja u njegovoj kolekciji bio je Mercedes-Benz S600 Lorinser iz 1996. godine, koji je prodao prije nekoliko godina i procijenjen na 120.000 dolara.

Nakon nekog vremena, novi vlasnik je pokušao da ga preproda, stavio na aukciju za 100.000 i dobio ponudu od čak 202.000 dolara, ali se kasnije ispostavilo da ponuđač nije imao novca da to plati, pa je sve propalo.

Sada ga je vlasnik ponovo dao na prodaju, ali ne na aukciji gdje bi ponovo dostigao šestocifrenu cijenu, već bukvalno za 23 dolara.

Zainteresovani, pišu američki mediji, mogu se prijaviti na aplikaciji, gdje će dobitnik prava na dobijanje ovog dijela sportske istorije biti izabran žrebom za vrijednost dnevnog trošenja u prodavnici.

Automobil je iz 1996. godine, njegov motor raspolaže sa 394 KS i 570 Nm, a do stotke stiže za 6,2 sekundi, ali zbog Lorinser tjuning paketa vjerovatno su te brojke i veće.

Don’t adjust your TVs folks, you heard it right…$23! Buckle-up, we’re headed to the @nsccshow in the ultimate 1 of 1, a 1996 Mercedes-Benz S600 Lorinser previously owned by basketball legend Michael Jordan, and it can be yours for the low price of $23! Stay tuned pic.twitter.com/oFbzGt3WYI