Mercedesi dobili mogućnost plaćanja goriva ili struje otiskom prsta

​Vlasnici novijih automobila marke Mercedes-Benz u Njemačkoj od sada mogu početi plaćati gorivo jednostavno, iz samog automobila, digitalno i beskontaktno, samo otiskom prsta.

Rezultat je to saradnje kartičarske kuće Mastercard i Mercedesa. Usluga je nazvana Mercedes pay+, a opisuju je kao tehnologiju kojom "automobil postane način plaćanja".

Prvi je ovo nativni sustav za digitalna plaćanja ikada ugrađen u jedan automobil, kojim se može za sada plaćati tek gorivo na benzinskim postajama, njih više od 3.600 diljem Njemačke. Podržane su Mastercardove debitne kartice, a sistem je dostupan u automobilima s novim Mercedesovim infotainment sistemom MBUX.

Mercedes je tako postao prva marka koja je u svoja vozila ugradila podršku za sustav Secure Card on File. On podatke o plaćanju prenosi bežično, zaštićene enkripcijom, a ima potencijal značajno olakšati proces plaćanja. Sve što korisnik mora učiniti prilikom inicijalizacije plaćanja jest očitati svoj pohranjeni otisak prsta na središnjoj konzoli vozila, a automobil i platni sustav odradit će sve ostalo.

Partneri na projektu optimistični u vezi prihvatanja tog načina plaćanja. Njihovo je ranije istraživanje pokazalo da otprilike svaki drugi vozač mlađi od 40 godina ima volju plaćati usluge na ovaj način. Njih oko 60% plaćalo bi primarno gorivo na benzinskoj postaji ili struju na punionici direktno iz vozila.

Sistem je osmišljen kako bi olakšao taj proces. Jednom kada vozilo stigne na kompatibilnu stanicu i zaustavi se, na infotainment ekranu će se pokrenuti aplikacija Mercedes me Fuel & Pay. Vozač mora tek odabrati koju pumpu ili punjač želi koristiti, a sistem će mu odmah izračunati i najviši iznos koji će morati platiti za gorivo ili struju, prema trenutnom stanju rezervoara ili baterije. On će to potvrditi otiskom prsta, a nakon točenja goriva ili punjenja baterije, trošak će automatski biti terećen na odabranu Mastercard karticu. Vozač potom može odmah napustiti stanicu, a račun će dobiti putem elektroničke pošte.

(Bug.hr)