Milicijski "fićo" vozi duh prošlosti

SANSKI MOST - Uspomene na čuvenu jugoslovensku miliciju oživio je Miran Pahor, ljubitelj oldtajmera iz Slovenije, koji je u potpunosti restaurirao starog "fiću" i preobukao ga u plavo-bijele boje.

Ovih dana Pahor je sa svojim ljubimcem u posjeti kolegama u Sanskom Mostu, a njegov četvorotočkaš plijeni pažnju na ulicama ovoga grada.

Kaže kako je istovjetna situacija i u Sloveniji, gdje kod starijih njegova pojava proizvodi nostalgična osjećanja, dok se oni mlađi čude izgledu i dizajnu automobila.

"Ovaj 'Zastavin' automobil proizveden je 1983. godine, a dobio sam ga od jednog kolege koji nije znao šta će s njim. Bio je narandžaste boje, ali sam odlučio da ga obučem u milicijsku uniformu bivše Jugoslavije", kaže Pahor.

Dodaje kako mu je to bila davnašnja želja, a u restauraciji su mu pomogle starije kolege, nekadašnji mehaničari koji su radili u jugoslovenskoj miliciji i tamo održavali automobile.

"Sve je originalno, radio sam na njemu godinu dana. Do dijelova je bilo teško doći, većinu sam nabavio u Bosni i Hercegovini i Srbiji, jer je kod nas u Sloveniji to malo teže. Posebno je bilo komplikovano nabaviti milicijsku opremu, sirene, sredstva veze i ostalo. Uspjeli smo, pa smo čak nalijepili i originalne oznake nekadašnje milicije", kaže Pahor.

Dodaje kako je automobil uredno registrovan i da se može normalno i svakodnevno koristiti u saobraćaju u Sloveniji.

"Problem je jedino kada se maknemo u neku drugu državu, tamo moramo obavijestiti policijske organe o čemu se radi kako ne bi dolazilo do zabune", kaže Pahor.

Ono što je posebno zanimljivo kada se radi o ovome zaljubljeniku u oldtajmere jeste da on posjeduje i druga vozila koja je u svome radu koristila nekadašnja milicija.

Također, on je i predsjednik Kluba ljubitelja milicijskih automobila Jugoslavije, a u vlastitom voznom parku posjeduje golfa dvojku, juga, "stojadina" i kombi IMV. Svi automobili su restaurirani u skladu s njihovim nekadašnjim izgledom i preobučeni u milicijsko ruho.

"Naravno da se radi o vrlo skupom sportu, ali to je hobi koji volim i sve to me ispunjava. Kada se vozimo po Sloveniji, svi nam mašu i pozdravljaju nas, a puno radimo i sa našom policijom i to prvenstveno na istoriji, kako je bilo nekada, a kako je sada. Također, naša vozila ustupamo povremeno i za potrebe filmske industrije", navodi Pahor.

Dodaje kako u sve čime se bave ne miješaju politiku, već samo žele da ožive vrijeme koje je sada već daleka prošlost.