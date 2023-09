Mladić pauzirao studije i krenuo očevim stopama, zajedno vraćaju stari sjaj oldtajmerima

VISOKO - Da od snova iz mladosti ne treba odustajati, govori nam primjer Kenana Hasagića (25) iz Visokog, koji je još kao dječak gledao oca kako popravlja automobile i maštao da i on jednog dana radi isto, što je nedavno i ostvario.

Ovaj mladić, student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prije pet mjeseci pokrenuo je svoj vlastiti biznis i otvorio auto-servis "Jack", a kako kaže u razgovoru za "Nezavisne novine", ime nosi posebnu simboliku.

"Moj otac se zove Dževad i svi ga zovu Džek, pa sam ja malo ubacio evropskog stila i odlučio da se servis zove 'Jack', kako se i piše na engleskom. Otac radi sa mnom u radnji i bilo mu je drago da sam počeo ovaj biznis, ali i to što sam po njemu nazvao radnju. Od njega sam sve naučio, a i dalje učim, i ponosan je što sam krenuo stazom kojom je on prvi koračao", priča sa osmijehom Kenan.

Dodaje da je u servisu on glavni do 16 časova, a kada se završi radno vrijeme, onda se ipak za sve pita njegov otac Džek.

"Moj otac je po zanimanju auto-limar, bavi se popravkama, skoro čitav svoj život, već 40 godina. Ja sam uvijek gledao kada on nakon posla radi, i to me zanimalo, ali sam prvo završio Gimnaziju, a kasnije i upisao Ekonomski fakultet u Sarajevu. I dalje sam upisan na fakultet, ali kada nije bilo ispita, uvijek sam to vrijeme provodio radeći sa ocem. Vremenom sam shvatio da više volim raditi na automobilima, popravljati ih, nego slušati predavanja na fakultetu. Više se vidim u ovom poslu, nego u nekoj kancelariji, ali završiću i fakultet, kad-tad", priča mladi majstor za automobile iz Visokog.

Napominje da posao dobro napreduje, kako kaže, ima ga i previše, a pored klasičnog servisa i popravaka automobila, voli da u slobodno vrijeme, nakon posla, vraća prvobitni sjaj starim automobilima i kombijima.

"Uvijek imam bar jednog oldtajmera u garaži, na kome otac i ja radimo nakon što mušterijama završimo hitnije popravke. Jedinstven je osjećaj kada od kombija koji nije u voznom stanju napravite automobil koji sa ponosom možete izvesti iz garaže i koji izgleda kao da je upravo izašao iz fabrike 1972. godine. Trenutno nam treba tri mjeseca da restauriramo oldtajmera, ali kada bismo se samo tome posvetili, čitav proces ne bi trajao više od jednog mjeseca", objašnjava Kenan i dodaje da je najstariji automobil na kome je radio minibus T1, star oko 50 godina.

Ističe da mušterije ima iz čitave Bosne i Hercegovine, dolaze iz Gradačca, Posušja, Sarajeva, a nedavno je imao i mušteriju iz Švajcarske.

"Za sada ću godinu, dvije raditi sa ocem, ali ako se ukaže potreba, volio bih da mogu još nekoga da zaposlim i proširim poslovanje, a već i za iduću godinu imam ugovorene popravke oldtajmera", priča Kenan. Dodaje da je godinama razmišljao da pokrene svoj biznis, a mnogo mu je pomoglo učestvovanje u projektu "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko", tačnije program podrške preduzetništvu, koji je realizovan uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u okviru projekta EU4BusinessRecovery.

"Prvo sam sa porodicom razgovarao da li da se prijavim na ovaj projekat i oni su me podržali. Imali smo treninge o poslovanju, marketingu, razrađivali biznis-planove, a na kraju programa smo dobili i bespovratna finansijska sredstva, na čemu sam izuzetno zahvalan. Radim posao koji volim, što ne mogu svi reći, a zadovoljstvo klijenata kvalitetom isporučenih usluga mi daje snage da se trudim još više i da radim što predanije u razvoju poslovnog poduhvata koji sam započeo", objašnjava Kenan i dodaje da je tokom obuke stekao vrijedna znanja i iskustva, ali i poznanstva, jer sada zna da ima adresu na koju se može obratiti ukoliko ima neke nedoumice u poslovanju.