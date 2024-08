Mnogi vozači imaju ovu lošu naviku, jeste li među njima?

Mnogi vozači koji nemaju klime voze sa otvorenim prozorima po vrućem vremenu. Međutim, ova navika može biti štetna po zdravlje.

Vožnja sa otvorenim prozorima zagađuje pluća i prlja unutrašnjost automobila, piše "Behind the Wheel". Pijesak, sitno kamenje, polen i prašina lakše ulaze u automobil, a to može biti okidač za pojavu simptoma alergije.

Ako vozite glavnim putevima sa otvorenim prozorima, pokupićete do 45 odsto zagađenja koje biste inače pokupili za 24 sata, prenosi B92.

Ako imate klima uređaj i spustite prozore jer se nadate da ćete uštedeti novac, imamo loše vijesti.

"Pokretanje klima uređaja tokom vožnje je zapravo efikasnije i ekonomičnije u poređenju sa vožnjom sa spuštenim prozorima", rekao je Dejvid Benet, stručnjak za popravku automobilskih klima uređaja Američkog udruženja za automobile (AAA).

Možda niste znali da policija može da vas kazni ako ne zatvorite prozore automobila. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima navodi da, prije napuštanja vozila, vozač mora preduzeti sve mjere da spriječi da automobil sam krene ili da ga druga lica pokrenu.

To uključuje gašenje motora, zaključavanje vozila, uzimanje ključa, ali i zatvaranje prozora. Ako to ne učinite, rizikujete kaznu od 30 evra, pa razmislite sljedeći put prije nego što odlučite da ostavite automobil da se "provjetri".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.