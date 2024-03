Moderni vs stari dizelaši: Šta se sada kvari i da li su troškovi veći?

Da li se savremeni dizel motori razlikuju u pogledu održavanja od starijih? Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan i sastoji se od nekoliko stavki, piše Revija HAK.

Motorno ulje ima neke novije zahjteve i više nije 10W-40 ili 5W-40 ili 5W-30, već se prelazi na ulja nižeg viskoziteta od 0W-20, pogodnija za lakšu pokretljivost motora na nižim temperaturama motora. Ovo je pogodno za start-stop sisteme i smanjuje habanje motora na niskim temperaturama motora. Nizak viskozitet može povećati potrošnju ulja tokom vožnje na otvorenom putu. Dostupnost ovog ulja može predstavljati problem na benzinskim pumpama, pa je preporučljivo imati rezervni litar ulja u vozilu.

Imamo Adblue tečnost koja učestvuje u tretmanu izduvnih gasova i prosječna potrošnja je 0,7-1 l/1000 km, što je dodatni trošak u odnosu na starije dizele.

Pomenuli smo start-stop sistem, sa njim dolazi i složenija (i bolja) tehnologija akumulatora od 12V. Vrijeme zamjene je od pet do osam godina i tada su 30-50% skuplji od nekadašnjih akumulatora koje koriste vozila bez start-stop sistema.

Ako pogledamo filtere za ulje, vazduh i gorivo, nije došlo do značajnijih promjena osim filtera za gorivo, koji zbog većeg napretka u sistemu ubrizgavanja i većih radnih pritisaka ima zadatak da zadrži još više nečistoća. Cijene filtera goriva mogu da variraju, za staro vozilo od 20 do 40 evra, a za novije od 40 do 200 evra, što zavisi od toga da li filter ima dodatne integracije senzora ili grejne elemente filtera. Održavanje kaišnih prenosnika - neki dijelovi su jači. Alternator je postao elektromotor za pokretanje nekih dizel motora, pa veće dimenzije ovih dijelova podižu cijenu ovoj grupi delova. S obzirom na to da današnji alternatori imaju više posla zbog povećanja elektro opreme i kvalitetnije su napravljeni, pa duže traju. Ali kada postanu neispravni, cijena popravke nije onakva kakva je bila.

Prenosnici koji učestvuju u upravljanju ili distribuciji ventila glave motora (lanac, kaiš, zupčanici) su poboljšani, a intervali zamjene su produženi, pa su pređeni kilometri pri prvoj zamjeni duplo veći u odnosu na starije generacije motora. Troškovi su zapravo niži u ovom segmentu jer se dijelovi ne menjaju tako često.

Grejači dizel motora su takođe pretrpili određena poboljšanja, dijagnostika kvarova je mnogo jednostavnija i moguća je autodijagnostikom. Međutim, cijena grejača je znatno veća, jer se danas grejači uključuju i dok motor radi, pa imaju mnogo veći broj radnih ciklusa, što pred njih postavlja veće zahtjeve. Kod nekih motora to više nisu samo grejači, već i senzori koji prate rad cilindara, što dodatno poskupljuje potrošni rezervni dio.

Kvačilo i zamajac kod dizel motora su ojačani zbog start-stop sistema i izdržljiviji su nego ranije, ali kada se istroše nešto su skuplji.

S obzirom da su servisni intervali 20.000 - 40.000 km, odlasci u servis su rijeđi i neki proizvođači imaju redovne servise svake druge godine. Troškovi održavanja su smanjeni u odnosu na prije, ali su rezervni dijelovi i maziva nešto skuplji. Sveukupno održavanje je povoljnije jer ima manje servisnih sati u radionici. Može se reći da je održavanje današnjeg dizel motora povoljnije do pređenih 150.000 km, kada kod većine modela najvjerovatnije neće biti većih problema osim redovnog održavanja.

Pored nekih redovnih potrošnih rezervnih dijelova, današnji dizel motori su već duže vrijeme na tržištu i mnogi dijelovi u izduvnom sistemu i sistemu ubrizgavanja su poboljšani. Kada pogledamo motore koji zadovoljavaju Euro 6 normu izduvnih gasova 2014. godine i danas možemo reći da je znatno manje problema u ključnim i skupljim komponentama i da današnji dizel motori uz redovno održavanje mogu da pređu 300.000 do 500.000 km bez većih kvarova, što je, npr. teško postići sa hibridnim i električnim vozilima, prenosi Revija HAK.

